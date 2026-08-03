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2026人權電影獎受理推薦 鼓勵創作者關注相關議題

中央社／ 台北3日電

2026台灣國際人權電影節將於9月12日登場，國家人權博物館宣告即日起受理「2026年人權電影獎」參賽作品推薦，歡迎各界踴躍推薦具有人權精神及社會影響力的優秀電影作品參賽。

根據人權館發布的新聞資料，為提供社會各界有更多參與人權議題的管道，2025年將「台灣國際人權影展」轉型為「台灣國際人權電影節」並開辦「人權電影獎」，鼓勵創作者透過影像關注人權議題，並經由公共對話，擴大及深化社會對人權議題的理解與反思，讓人權關懷及民主自由等議題被更多人看見。

2026年人權電影獎將採推薦評審制，由人權、文化藝術及影視相關機關（構）首長或院、系、所主管，以及相關事務法人或團體負責人、導演等擔任推薦人，以書面推薦符合資格之作品，再由人權電影獎評審委員會就受獎者資格、受獎影片條件、類型及主題等進行綜合評議，透過委員共同討論作成決議。

2026年人權電影獎受推薦作品須為2025年1月1日以後攝製完成且未曾以任何版本受頒人權電影獎。影片類型表現形式不拘，無論是劇情片、紀錄片、動畫片、短片等獨立影像作品（不含音樂錄影帶、廣告及劇集作品），只要創作主題與人權議題相關，包括白色恐怖及其他當代人權議題，都有機會獲得推薦。

人權電影獎自115年8月1日起至8月25日止受理推薦，請備齊相關表件，由符合資格之推薦人以書面具名推薦，並郵寄至「242028新北市新莊區中平路110巷20號12樓，青釀藝造有限公司收」（請務必註明「人權電影獎提名書」），電子檔請寄送至「2026tihrffinfo@gmail.com」。

電影 人權 創作者 國家人權博物館 影展

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