台灣台語手語人權體驗營 走讀桃園泰雅史蹟

國家人權博物館舉辦「台灣台語手語人權體驗營」，走訪桃園市復興區泰雅族人樂信．瓦旦紀念公園，向畢生為原住民權益奔走犧牲奉獻的白恐受難者樂信．瓦旦（漢名林瑞昌）致敬。

人權館今天發布新聞稿表示，人權館安排台語、手語家庭成員一行40人，實地走訪桃園市復興區泰雅族人權史蹟點，包括樂信．瓦旦紀念公園、大豹群故事館等地，認識原住民族在威權統治時期的艱困處境，以歷史為借鏡，共同珍惜今日得之不易的自由民主人權。

樂信．瓦旦1899年出生於泰雅族大豹社（今桃園市復興區一帶），1921年醫學校畢業後，返回泰雅族部落擔任公醫，1945年轉任桃園角板山鄉衛生所主任。1947年二二八事件後，樂信．瓦旦提出「大豹社原社復歸陳情書」，是戰後原住民族提出「還我土地」的先聲。

然而，畢生為原住民族權益奔走的樂信．瓦旦，在1952年遭當局以「高山族匪諜叛亂案」罪名逮捕入獄，判處死刑，並於1954年槍決。樂信．瓦旦身故後，不僅他的家族後代長期遭到監控，也對涉及這些政治案件的原住民族部落發展造成劇烈衝擊。

人權館表示，8月16日為樂信．瓦旦127歲冥誕，這次人權體驗營行程，特別委託樂信．瓦旦長子林茂成的孫女林沛緹統籌規劃。除了參訪樂信．瓦旦早年出任角板山衛生所主任時，每天上班必經的聚落老街，也前往樂信．瓦旦紀念公園齊聚追念。

人權館表示，為釐清台灣原住民族在威權統治時期遭受不當迫害的歷史真相，目前正進行「原住民族政治事件相關歷史場址調查計畫」，邀請原住民歷史研究及顧問組成團隊，進行原住民政治案件史料蒐集與文獻整理，深入盤點樂信．瓦旦等政治案件檔案，逐步釐清真相，落實與推進轉型正義。