賴總統全國技能競賽頒獎 金牌選手開心搭肩合影

第56屆全國技能競賽一連三天在台北南港展覽館爭奪金牌，今天傍晚圓滿落幕，賴清德總統受邀出席頒獎典禮並致詞，賴總統親自頒發青年組55個職類金牌，肯定選手長時間投入訓練、勇於接受挑戰的精神。

本屆全國技能競賽辦理青年組55個職類、青少年組13個職類，共有1，070名選手參賽。選手歷經分區賽及技藝競賽層層選拔，在賽場上接受技術、時間、壓力及臨場應變等多重考驗，充分展現新世代技能人才的專注、紀律及解決問題能力。

賴總統致詞強調，每一位完成比賽的選手，都是今天的主角；競賽雖然有名次，但名次不是衡量努力的唯一標準。台灣能夠在世界產業中占有重要地位，靠的是百工百業及一代又一代技能人才共同打拚。政府將持續投資技職教育，推動產學訓用合一，讓競賽成果延伸至升學、實習及就業，也邀請更多企業投入人才培育，讓技能人才的價值反映在合理待遇、良好工作環境及清楚的職涯發展上。

總統在為青年組金牌選手頒獎時，對於選手各項要求來者不拒，有同學要求比ya、更有同學開心的搭肩合影，歡樂的氣氛充滿會場。

第56屆全國技能競賽一連三天在台北南港展覽館爭奪金牌，今天傍晚圓滿落幕，賴清德總統（圖）受邀出席頒獎典禮並致詞，賴總統親自頒發青年組55個職類金牌，肯定選手長時間投入訓練、勇於接受挑戰的精神。記者許正宏／攝影