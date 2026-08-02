聽新聞
0:00 / 0:00
營養午餐未完成招標！沈伯洋稱不要有鮮奶沒午餐 北市：8月下旬完成
北市國中小免費營養午餐將於9月上路，但目前仍有152校未完成招標，恐致11萬餘名學童開學後沒有午餐可吃，民進黨台北市長參選人沈伯洋說，希望能盡快完成不要變成「周周有鮮奶但班班沒午餐」。教育局表示，往年營養午餐標作業皆有進度不一狀況，包含學校位處偏遠、特殊膳食需求等困難因素，預計21日前能完成全市招標。
沈伯洋今受訪表示，目前看起來受影響人數可能達10萬以上，目前大概還有20天左右的時間，盼能盡快完成招標，不希望變成「周周有鮮奶但班班沒午餐」，這樣就會非常尷尬。
教育局主秘鍾德馨說，北市以全國最高餐費標準補助營養午餐，為有效加強各校招標作業，已在4月16日及6月11日特別規畫舉行2次政策說明會，7月31舉行專案輔導會議，密切掌握各校招標進度往年營養午餐招標作業皆有進度不一狀況，包含學校位處偏遠、特殊膳食需求等困難因素，目前皆依「採購法」與既定時程辦理中，預計於8月21日前完成全市午餐招標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。