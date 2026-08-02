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營養午餐未完成招標！沈伯洋稱不要有鮮奶沒午餐 北市：8月下旬完成

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市免費營養午餐政策將於新學年上路，議員發現仍有6成學校還沒找到願意承辦營養午餐廠商，教育局承諾8月21日前完成午餐招標。本報資料照片
北市免費營養午餐政策將於新學年上路，議員發現仍有6成學校還沒找到願意承辦營養午餐廠商，教育局承諾8月21日前完成午餐招標。本報資料照片

北市國中小免費營養午餐將於9月上路，但目前仍有152校未完成招標，恐致11萬餘名學童開學後沒有午餐可吃，民進黨台北市長參選人沈伯洋說，希望能盡快完成不要變成「周周有鮮奶但班班沒午餐」。教育局表示，往年營養午餐標作業皆有進度不一狀況，包含學校位處偏遠、特殊膳食需求等困難因素，預計21日前能完成全市招標。

沈伯洋今受訪表示，目前看起來受影響人數可能達10萬以上，目前大概還有20天左右的時間，盼能盡快完成招標，不希望變成「周周有鮮奶但班班沒午餐」，這樣就會非常尷尬。

教育局主秘鍾德馨說，北市以全國最高餐費標準補助營養午餐，為有效加強各校招標作業，已在4月16日及6月11日特別規畫舉行2次政策說明會，7月31舉行專案輔導會議，密切掌握各校招標進度往年營養午餐招標作業皆有進度不一狀況，包含學校位處偏遠、特殊膳食需求等困難因素，目前皆依「採購法」與既定時程辦理中，預計於8月21日前完成全市午餐招標。

營養午餐 鮮奶 沈伯洋

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