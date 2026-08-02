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基隆幼教缺師嚴重第13招找嘸人教保員8招補不滿 市府研議留才

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市府代理教育處長楊桂杰說，正在評估增加幼師、教保人員等福利經費，給予教保員最大的支持。記者游明煌／翻攝
市府代理教育處長楊桂杰說，正在評估增加幼師、教保人員等福利經費，給予教保員最大的支持。記者游明煌／翻攝

基隆市私立名人幼兒園爆發虐童案件後，引發對幼教環境的關切，議員陳冠羽發現教育處徵才公告顯示基隆幼教缺師情況相當嚴重，幼教師常常一路招募到第13招仍找不到人；教保員招募到第8招仍補不滿；幼教特教老師甚至招到第4招，也未必能順利補足人力。他要求比照其他縣市調高課後照顧鐘點費、行政獎勵金、延托配套等，才能留住好人才。市府表示，已著手評估提高相關福利。

陳冠羽說，要預防兒虐，更要改善幼教工作環境，如果希望真正降低兒虐事件發生的風險，比起事後究責，更重要的是從制度面改善教學環境，補足幼教老師、教保員的人力缺口，建立完善的留才機制。

陳冠羽表示，從教育處徵才公告就能發現，基隆缺師情況已相當嚴重。幼教師常常一路招募到第13招仍找不到人；教保員招募到第8招仍補不滿；幼教特教老師甚至招到第4招，也未必能順利補足人力。

陳冠羽認為，當第一線長期處於人力不足、高工時、高壓力的工作環境，不僅影響教學品質，也提高管理風險，當然沒人要來招不到人，甚至想走。任何不當管教都不能被容忍，依法究責更是必要；但如果只在事件發生後究責，而沒有改善制度與工作環境，相同問題仍可能一再發生。

「補足人力是最基本的一步，但目前看不到基隆市具體的留才作為。」陳冠羽說，課後照顧鐘點費、行政獎勵金、延托配套，一項都不能少，基隆市國小以上課後照顧班鐘點費已提高20%，但幼兒園體系至今完全沒有調整。

陳冠羽並說，教育部與市府規畫將延托服務延長至晚上7點，但基隆相關配套卻仍付之闕如。新竹市、宜蘭縣都已調高幼兒園課後照顧班鐘點費，新竹市將自115學年度第一學期正式實施，基隆市還沒有方案。而延托到晚間7點後，也必須同步規劃校園安全、人力配置及相關配套，「未來幼教師、教保員從早上7點一路工作到晚上7點，誰撐得住？」

陳冠羽指出，基隆教保員行政獎勵金至今仍未發放，若教育部規定已經修正、只是等待經費移撥，市府應研議先行墊付應發的人事費，待中央經費到位後再辦理轉正，讓第一線人員不用一直苦等。

他說，唯有留住人才、改善勞動條件、建立合理制度，才能真正降低悲劇再次發生的可能，而不是每一次事件發生後，才重新開始檢討。

市府代理教育處長楊桂杰說，教保員公立的待遇是一致的，但福利的確有差異，有的縣市的確較好，市府會找規模和基隆相當的縣市來參考加以調高，目前正在評估增加所需經費，給予教保員最大的支持，改善幼教工作環境是市府努力的方向，薪資福利會比照其他縣市提高。

基隆市私立名人幼兒園爆發虐童案件後，引發對幼教環境的關切，議員陳冠羽發現教育處徵才公告顯示基隆幼教缺師情況相當嚴重。記者游明煌／翻攝
基隆市私立名人幼兒園爆發虐童案件後，引發對幼教環境的關切，議員陳冠羽發現教育處徵才公告顯示基隆幼教缺師情況相當嚴重。記者游明煌／翻攝

基隆市私立名人幼兒園爆發虐童案件後，引發對幼教環境的關切。記者游明煌／攝影
基隆市私立名人幼兒園爆發虐童案件後，引發對幼教環境的關切。記者游明煌／攝影

基隆 幼教 教保員

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