亞裔聽障飛行員徐志敏講座 激勵學生突破自我

國家太空中心近期邀請全球首位亞裔聾人女性飛行員徐志敏（SheilaXu）來台，台北市教育局今天表示，攜手合辦講座，近60人參與，她讓聽障學生受到鼓勵，相信可以突破自己。

國家太空中心（TASA）近期邀請全球首位亞裔聽障女性飛行員徐志敏（Sheila Xu）來台，受關注。台北市教育局今天發布新聞稿指出，為落實聽語平權、打造無障礙融合教育環境，7月16日攜手TASA舉辦「誰能飛向宇宙？打破『聽』的限制，我的太空無障礙冒險」專題講座」。

當天吸引國高中生、家長、啟聰學校教師、台灣手語教師、民眾及手語領域工作者近60人參與。徐志敏鼓勵聽障學子學習英文、參與STEAM領域，並說提升太空的無障礙設計，不只是為了少數人，更能全面提升航太安全性與包容性，讓每個人都能參與、改變世界 。

來自敦化國中的聽障學生分享，曾覺得自己是聽障生，很多事情是不能和平常人一樣，聽了講座，自己受到鼓舞，因爲徐志敏一次次打破聽不到的限制，從沒放棄，不斷突破自己。

與會老師也深受感動，啟聰學校吳老師十分佩服徐志敏沒因自身的限制放棄夢想。雙蓮國小聽障老師陳老師則注意到美國為身障者設計的無障礙學習條件，期盼以此精進國內特教與無障礙學習環境。

教育局說，美國籍亞裔的徐志敏已是飛行員，畢業於美國麻省理工學院，並擁有哈佛大學公共政策與賓州大學工商管理碩士學歷，曾參與零重力飛行計畫與商業類比太空人訓練，是太空無障礙倡議者，被視為全球最有機會成為首名聾人太空人的代表人物之一。

教育局補充，STEAM教育強調整合科學（science）、科技（technology）、工程（engineering）、數學（mathematics）和藝術（art）。