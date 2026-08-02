洪孟楷：政府長期放任與怠惰 正是電子煙氾濫的幫兇

國民黨立委洪孟楷指出，電子煙在台灣明明是非法產品，為何未成年人仍能輕易取得？過去實體專賣店四處開設，網路販售管道更是一搜尋就有，政府長期放任與怠惰，正是電子煙氾濫的幫兇。

洪孟楷表示，現在政府應立即從三個方向著手，第一、從源頭阻絕，不能讓網路成為毒害校園的入口。政府應全面下架網路販售管道．對於利用暗語、代號或變形文字規避查緝的業者，應加重裁罰並向上追查供應鏈，如同非法槍枝不能在網路上輕易取得，同樣非法、甚至可能成為吸毒工具的電子煙，也應以相同強度查緝，讓民眾買不到，才能真正遏止氾濫。

第二、提升校安規格，不能把責任全推給教師。許多孩子第一次接觸毒品，不是透過藥丸或粉末，而是電子煙，電子煙雖不等同毒品，卻已成為新興毒品進入校園的重要載具，教育部規劃導入唾液快篩、增加校安人力，方向值得肯定；但政府更應加強源頭管理、網路查緝及供應鏈阻斷，減輕學校負擔，讓教師回歸教育專業。

第三、以反毒規格防制電子煙，全面升級治理思維。電子煙已不只是菸害問題，更涉及校園安全、青少年健康及新興毒品防制，近年電子煙與依托咪酯等毒品高度結合，犯罪手法不斷翻新，政府不能再用昨天的方法處理今天的問題。以反毒規格防制電子煙，不是將兩者畫上等號，而是正視電子煙已成為毒品滲透校園的重要入口。

洪孟楷表示，電子煙在校園氾濫的情形也再次印證，他過去幾年在衛環、教育及交通委員會質詢時，相關部會屢屢踢皮球、各掃門前雪的情況有多荒謬。

洪孟楷說，保護孩子，不能等到他們接觸電子煙、甚至染上毒品後才補救，真正成功的校園安全，不是查獲多少案件，而是從源頭守住防線，讓孩子根本沒有機會接觸電子煙與毒品。