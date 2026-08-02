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回響／校園電子煙案全國暴增、北市卻下降 議員質疑不實籲加強巡查

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
電子煙近年成為依托咪酯、俗稱喪屍煙彈的載具。本報資料照片
電子煙近年成為依托咪酯、俗稱喪屍煙彈的載具。本報資料照片

本報上周刊登「電子煙毒大舉滲透校園」陽光行動專題，引發熱議。北市議會近日開議，也有議員對於毒害拋出擔憂，質疑北市教育局統計數字與現況不符，無法反應真實情況，呼籲教育局應加強與校方溝通與宣導並增加巡視人力，讓校園周邊有警示作用。

李柏毅指出，全台灣高中職以下吸食電子煙案從2024年499件去年暴增至1692件，然後跟教育局調閱北市狀況，2024年僅56人次、2025年41人次、2026年至6月25人次，質疑沒有反應真實情況，「到底是真的沒有人抽？還是學校謊報數字？」為何全省數據飆升只有台北市逆勢成長。

李柏毅認為，現階段篩檢沒有強制力，若學校沒有明確事證也不敢要求學生檢測，教育局現階段有很多宣示性政策，但如何去抑制危害，他認為應增加巡查人手，但老師都不足是否還有多餘的人來巡視或是否有其他有效作為。

湯志民表示，校園現階段有保全人力定期巡視一日至少5次校安檢查，宣導上包含學校日、校慶都會加強，還有電子煙文宣等，用各種方式喝止電子煙危害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子煙 校園 北市

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