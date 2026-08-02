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教育部增設5處「樂齡數位體驗場域」 55歲以上學科技更方便

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部攜手地方設置15個「樂齡學習數位示範體驗場域」，提供55歲以上民眾數位學習與諮詢服務。圖／教育部提供
教育部攜手地方設置15個「樂齡學習數位示範體驗場域」，提供55歲以上民眾數位學習與諮詢服務。圖／教育部提供

為提供55歲以上的樂齡者數位諮詢與學習資源，教育部配合行政院「高齡科技產業行動計畫」，與13個縣市政府攜手設置15個「樂齡學習數位示範體驗場域」，協助樂齡學習中心服務轉型，並同步打造貼近樂齡者生活的數位學習環境。115年於桃園市大溪區、苗栗縣三灣鄉、南投縣魚池鄉、雲林縣莿桐鄉、台南市南區等地增設5個場域，讓民眾就近學習數位科技的知識、解決數位的疑難雜症。

教育部表示，為彌平城鄉數位落差，照顧樂齡者數位需求，在113至114年間結合縣市政府量能，已選定新北市鶯歌區、新竹縣竹東鄉、苗栗縣苑裡鎮、雲林縣古坑鄉、嘉義縣水上鄉、高雄市林園鄉、宜蘭縣五結鄉、花蓮縣花蓮市、屏東縣屏東市及澎湖縣湖西鄉等10個縣市設置「樂齡學習數位示範體驗場域」。

教育部說，設置地點以「鄉鎮市區數位發展分類報告」中列屬2級至4級的鄉鎮市區為優先，提供1對1數位教學服務與多元豐富的實體數位科技課程及推廣活動，供民眾預約、諮詢，開設的教學課程以在地生活數位應用體驗為核心，包含手機預防詐騙、網路掛號、網路購票查詢、攝影教學等， 115年增設場域，116年將持續透過徵件方式廣納有意願建置的鄉鎮市區提案申請。

教育部指出，為增加場域服務能見度及服務範圍，苗栗縣三灣鄉與屏東縣數位示範體驗場域與中華電信合作，推出手機免費健檢、常用軟體與智慧設備教學；台南市南區與宜蘭縣五結鄉數位示範體驗場域，與國立台南大學及國立宜蘭大學合作，由大學生擔任數位幫手，落實青銀共學，協助長者手機諮詢服務；雲林縣莿桐鄉數位體驗場域則將數位服務推廣至醫療院所，觸及行動不便的長者；南投縣魚池數位示範體驗場域與在地觀光旅宿業合作，辦理聯合行銷，帶著長輩體驗學習手機APP，在鄰里、廟口、診所及社區都可以享有服務。

有關全台15個樂齡數位示範場域分布及數位學習教材等資訊，可至「教育部樂齡數位學習導航平台」（https://www.seniordigital.tw/）查詢，該網站另提供樂齡互動數位遊戲、數位支付、掛號及外送等模擬APP。

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