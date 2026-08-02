新課綱升學制度複雜 家長焦慮下把補習班當顧問

黃昆輝教授教育基金會調查，近六成受訪民眾贊同補習班能幫助孩子進入好學校，引發關注。教育團體評析，主要還是社會對於競爭的升學制度的不確定感，進而愈發擔憂，身邊最唾手可得的諮詢、補強單位，正好就是補習班。

一○八課綱於二○一九年上路，改採素養導向的評量方式並配合考招連動。不過教育團體調查發現，即便教育部近年多宣傳適性揚才、鼓勵學生選擇適合的升學路徑，但近年立案補習班不減反增，民眾反而更贊同靠補習能上好學校。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，近年升學制度複雜，學生跟家長不容易搞懂，進而產生不確定感，而最直接解決的方式就是找補習班。補習班會針對成績狀況、期望等提供一套格式化分析，只要學生和家長能藉此獲得確定感就可以做選擇，進而也會更依賴補習班。

王瀚陽也談到，其實只有少數的學生很定性、明確知道自己要走哪一條路。因此近年家長和學生團體也都訴求，生涯輔導諮詢等必須做足，必須給予學生開放的窗口，以取得完整的諮詢服務。

台灣教育產業工會副理事長葉明政也說，當社會對於升學制度變革仍不清楚，學生、家長在面對不確定性時，又要面對攸關人生的重大選擇，此時有一個傳統的機構，就會成為家長的解方。

葉明政也談到，近年愈來愈多線上一對一家教或客製化個人輔導，上述樣態與傳統補習班都被列為影子教育，但不見得會被列入傳統實體補習班統計。而近年民間的心態也有所改變，很多人參加線上課程其實是為了想多學一些、學得更好，反倒不見得是要考進頂尖大學。