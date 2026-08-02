補習能幫孩子進好學校嗎？教團最新民調 近6成民眾都贊同

一○八課綱上路後，補習風氣未減，黃昆輝教授教育基金會昨公布最新民調，發現相較於二○一八年，民眾對「補習能幫助孩子進好學校」同意率，從百分之四十五點三，增為百分之五十七點九，升學競爭仍受關注。

為了解在人口結構、教育政策、科技發展等變遷下，民眾對教育議題態度的變化，黃昆輝教授教育基金會針對重要教育議題進行民意追蹤調查，調查執行期間為今年六月六日至六月十日，採市內電話與手機調查。有效樣本一○六九人，在信賴水準百分之九十五時，抽樣誤差最大值為正負百分之三。

調查發現，為了讓子女進入好學校，百分之五十七的民眾認為補習重要，其中更有百分之廿一認為「很重要」，百分之卅七的民眾認為不重要。

台師大師培學院副院長張民杰表示，調查也發現，廿至卅四歲民眾認為補習「重要」的比率較高，達百分之六十七；持大專以上學歷的民眾也較認可補習的重要性，達百分之六十一。補習的重要性持續升溫，是本次調查中民眾認為重要程度提升最多的項目，代表升學競爭仍受到關注。

此外，民眾認為「大學生畢業即失業」的問題比率驟降，二○一八年有八成民眾認為問題嚴重，今年驟降為五成，也是民眾態度改變的最大的項目；維持「尊師重道」則最受民眾肯定，有九成三民眾同意，較二○一八年的九成再提升。

基金會董事長黃昆輝表示，即便近年少子化，但立案補習班逆勢成長，全台已立案補習班逾一點七萬間。評估是一○八課綱、試題改採素養導向，以及將學習歷程檔案作為升大學管道參採項目，加深了部分家長對入學管道的不確定感，因此靠補習緩解焦慮。

教育部前政務次長呂木琳則說，傳統升學觀念根深蒂固，一時間還是改變不了，但期盼隨近年就業機會增加，鬆動萬般皆下品，唯有讀書高的傳統觀念。也希望各校入學選才更加開放，降低統一考試門檻，更傾向重視學生的特殊表現。

教育部回應，一○八課綱以因材施教、適性揚才、多元進路為教育核心理念，提供高中多元適性入學方式，讓考試成績不再是升學唯一方式與依據。面對民調對於升學壓力與補習現象的關切，此涉及國人傳統升學觀念轉變仍需時間醞釀。將持續協助學校落實職涯試探與多元進路宣導，引導學生依性向與興趣適性發展。