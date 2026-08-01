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教部適性揚才效果低？近6成民眾贊同補習能幫孩子進好學校 教團這樣看

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教部適性揚才效果低？近6成民眾贊同補習能幫孩子進好學校 教團這樣看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
黃昆輝教授教育基金會調查，近六成受訪民眾贊同補習能幫助孩子進入好學校。補習班示意圖。聯合報系資料照
黃昆輝教授教育基金會調查，近六成受訪民眾贊同補習能幫助孩子進入好學校。補習班示意圖。聯合報系資料照

黃昆輝教授教育基金會調查，近六成受訪民眾贊同補習能幫助孩子進入好學校，相較2018年再提升。教育團體評析，主要還是社會對於競爭的升學制度有不確定感，進而愈發擔憂，身邊最唾手可得的諮詢、補強單位，正好就是補習班。

2019年，108課綱正式上路，改採素養導向的評量方式並配合考招連動。但基金會調查發現，即便教育部近年多宣傳適性揚才、鼓勵學生選擇適合的升學路徑，但近年立案補習班不減反增，民眾反而更贊同靠補習能上好學校。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，問題在於近年的升學制度很複雜，複雜到學生跟家長不容易搞懂，進而產生不確定感、導致其擔心害怕，而最直接的方式就是找補習班。補習班會針對成績狀況、期望等提供一套格式化分析，只要學生和家長能藉此獲得確定感就可以做選擇，進而也會更依賴補習班。

王瀚陽也談到，其實只有少數的學生非常定性，明確知道自己要走哪一條路。對此，其實近年家長和學生團體也都訴求，生涯輔導諮詢等必須做足，必須給予學生開放的窗口，以取得完整的諮詢服務。

台灣教育產業工會副理事長葉明政也說，當社會對於升學制度變革仍不清楚，學生、家長在面對不確定性時，又要面對攸關人生的重大選擇，此時有一個傳統的機構，自然會成為家長的解方。

但葉明政也談到，近年愈來愈多線上一對一家教或客製化個人輔導，上述樣態與傳統補習班都被列為影子教育，但不見得會被列入傳統實體補習班統計。而近年民間的心態也有所改變，很多人參加線上課程，其實是為了想多學一些或學得更好，反倒不見得是要考頂尖的學校。

補習 學校 素養 教育部 108課綱 升學

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