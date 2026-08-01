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2026台灣文學創作獎頒獎 首獎9得主劇本類從缺

中央社／ 台南1日電

2026台灣文學創作獎今天在國立台灣文學館頒獎，劇本、台語、客語及原住民華語4大類別選出9名首獎得主，其中3人曾獲台灣文學獎，這次再度以新作獲獎；劇本首獎則從缺。

2026台灣文學創作獎4大類別共收到225件投稿，創下新高，20名評審委員歷經4階段評選，共選出台語、客語及原住民華語等9名首獎得主，劇本首獎從缺。

9名首獎得主中，林彭榮、何志明及陳宏志3人曾獲台灣文學獎，這次再度以新作獲獎，其餘6人則是首次獲獎新面孔。

台語文學創作獎小說首獎-陳柏鈞「空喙」；散文首獎-張政愉「飛烏的歌」；新詩首獎黃鈺婷-「橐袋仔的夢」。

客語文學創作獎小說首獎-林彭榮「十二月个芥菜」；散文首獎-何志明「𠊎記得你恬恬个樣仔」；新詩首獎-郭功臣「岔走」。

原住民華語文學創作獎小說首獎-陳宏志「小山丘」；散文首獎-王恩竹「蝴蝶，或是anito的味道」；新詩首獎-林佳瑩「副歌」。

台文館說明，陳柏鈞「空喙」以陪伴病人生命經驗為主軸，透過山林觀察與記憶交錯，描寫失去語言能力後人際情感與生命處境。張政愉「飛烏的歌」從飛魚文化出發，探討生命與自然之間的連結。黃鈺婷「橐袋仔的夢」以知本濕地為背景，描寫環境變遷與人地關係，呈現自然、生態與土地記憶間的交會。

林彭榮「十二月个芥菜」透過家庭日常描寫母子關係與世代差異。何志明「𠊎記得你恬恬个樣仔」，書寫人生面對孤獨、失落與情感記憶的經驗。郭功臣「岔走」藉由風與葉等自然意象，形塑多重象徵與情感層次。

陳宏志「小山丘」藉由食物與聚落生活，描寫遷村、疾病與族人關係的變化。王恩竹「蝴蝶，或是anito的味道」以達悟族生命觀與文化經驗為基礎，透過親友離世故事，探討死亡、記憶與情感延續。林佳瑩「副歌」則以黑潮與海岸生活為背景，描繪阿美族文化記憶與當代生活交會樣貌。

創作 台灣文學 客語

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