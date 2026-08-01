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2026台灣文學創作獎頒獎 李靜慧：不同聲音被聽見
2026台灣文學創作獎今天在國立台灣文學館頒獎，文化部次長李靜慧表示，台灣文學創作獎不只是追求寫作技巧，更重要的是讓每個時代不同聲音都能被聽見。
李靜慧今天在2026台灣文學創作獎頒獎儀式指出，從日治時期國語運動到戰後獨尊華語，又到2019年公布施行國家語言發展法，平等對待每一種語言背後的文化深度、文化脈絡和文化故事，就是希望在不同世代、不同語言及不同人群都被記下和閱讀，讓發生在台灣這塊土地的故事透過文學記錄下來。
台灣文學館長陳瑩芳表示，台灣文學創作獎近20年來有先行前輩努力及新秀加入，這條路其實是很漫長，但創作獎絕對不會是一次性競賽，而是希望從創作走到出版，作為創作人才的培育平台。
陳瑩芳指出，作品奪得台灣文學創作獎不是句點，很多已走向金典獎得獎舞台，也走向商業出版，創作獎絕對是另外一個旅程的開始。
2026台灣文學創作獎4大類，共選出台語、客語及原住民華語等9名首獎得主，劇本首獎從缺。
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