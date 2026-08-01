快訊

MLB／大谷翔平重返先發敲超前2分砲！擊球初速180公里怪力轟

黃崇仁辭世！華視當家花旦于珊當年息影下嫁… 40年寵妻成佳話

8批致癌苦茶油全來自「源春製油廠」！ 原料來源不明…食藥署報請檢警偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

黃昆輝教育基金會調查 近6成民眾贊同補習能幫孩子進好學校

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
黃昆輝教授教育基金會今舉行「重要教育議題民意追蹤調查」記者會，了解台灣在人口結構、教育政策、科技發展等變遷下，民眾對教育議題態度的變化。記者許維寧／攝影
黃昆輝教授教育基金會今舉行「重要教育議題民意追蹤調查」記者會，了解台灣在人口結構、教育政策、科技發展等變遷下，民眾對教育議題態度的變化。記者許維寧／攝影

台灣教育近10年來歷經多項變革，黃昆輝教授教育基金會今舉行「重要教育議題民意追蹤調查」記者會，了解台灣在人口結構、教育政策、科技發展等變遷下，民眾對教育議題態度的變化。調查指出，相較2018年，民眾對「補習能幫助孩子進好學校」同意率增加，從45.3%增為57.9%。

調查指出，為了讓子女進入好學校，57.9%的民眾認為補習重要，其中21.5%認為很重要，36.4%則認為還算重要，另有37.7%的民眾認為不重要。相較2018年，僅45.3%民眾認為補習重要，認為重要的百分比提高12.6%。

台師大師培學院副院長張民杰表示，調查也指出，以20至34歲民眾認為「重要」的比率較高，達67.8%；持大專以上學歷的民眾也較肯認補習的重要性，達到61.5%。補習的重要性持續升溫，是本次調查中民眾認為重要程度提升最多的項目，代表升學競爭仍受到關注。

黃昆輝則表示，即便少子化出生人口下滑，但立案補習班逆勢成長，全台已立案補習班超過1.7萬間，評估是108課綱、試題改採素養導向，以及將學習歷程檔案作為升大學管道參採項目，可能加深了部分家長對入學管道的不確定感，因此靠補習緩解焦慮。

教育部政務次長呂木琳則說，家長重高中輕高職、傳統的升學觀念根深蒂固，一時間還是改變不了，也期盼隨近年就業機會增加，鬆動萬般皆下品，唯有讀書高的傳統觀念。

呂木琳說，國民教育階段應掌握「各種智能皆具同等價值」的理念，學生能力專長、興趣不一樣但均同等、都應該被平等對待，學校不宜為衝高升學率忽略該原則。也希望各類學校入學選才更加開放，降低統一考試的門檻，更傾向重視學生的特殊表現。

本次調查也發現，民眾認為大學生畢業即失業的問題比率驟降。2018年，有80.6%民眾認為問題嚴重，但今年調查比例驟降為49.9%，也是民眾態度改變的最大的項目；維持「尊師重道」則最受民眾肯定，同意比率93.6%，相較2018年的90.9%再提升。

呂木琳分析，調查發現民眾對老師仍相當尊重，社會認為應該尊重老師，但教育現場的老師又感受不到。老師覺得難為，原因在於近年學生權利意識抬頭，加上親師間常因管教或學業問題溝通不良，又需要面對濫訴與校事會議的紛擾。

呂木琳也建議，環境改變了，教師不再只是過去的知識傳遞者，而是被期望要更了解學生、更多親師溝通。教師要稍微調整自身的角色認知，在管教或教學時，要能拿出更多學理依據與個人觀察，以更多專業知能說服家長。

教育部 補習 學校

延伸閱讀

科技向善、為教育搭橋 新代教育基金會深耕新竹十餘年

台師大雲林附中將設校 學者憂教育內捲加劇雲嘉學校備戰搶生源

永遠的校長！43年教育路陪孩子築夢 旗津國中校長黃火炎退休

校事會議存廢惹議 桃園市長張善政拋「專案小組」分擔學校壓力

相關新聞

故宮「龍藏經」特展第2檔8日登場 加開夜間場、禁止拍照攝影

國立故宮博物院故宮北部院區《龍藏經》特展連日吸引民眾爭睹，由於人潮眾多，故宮特別召開專案會議研議改善方案，宣布第二檔8月8日登場，試辦每日開館、延長開放及晚間票價優惠。為維持參觀動線與展場秩序，屆時正館103及104陳列室禁止拍照攝影。

黃昆輝教育基金會調查 近6成民眾贊同補習能幫孩子進好學校

台灣教育近10年來歷經多項變革，黃昆輝教授教育基金會今舉行「重要教育議題民意追蹤調查」記者會，了解台灣在人口結構、教育政策、科技發展等變遷下，民眾對教育議題態度的變化。調查指出，相較2018年，民眾對「補習能幫助孩子進好學校」同意率增加，從45.3%增為57.9%。

兒虐案交鋒...蔣萬安稱沒授權夏莉絲 沈伯洋：要採取法律行動？

夏莉絲兒虐案風波延燒，北市府遭疑處理延宕，但教育局駁斥，指13件陳情有7件非該案，且該案30天內完成，是教育部規定調查時間的三分之一不到。民進黨台北市長參選人沈伯洋今點名曾寫親筆感謝信給夏莉絲的市長蔣萬安，不是說沒授權，要採取法律行動了嗎？

台師大雲林附中將設校 學者憂教育內捲加劇雲嘉學校備戰搶生源

少子化，台灣師範大學與雲林縣政府攜手，將於虎尾高鐵特定區設立「雲林縣立台灣師大高級中等學校」（簡稱台師大雲林附中），新校涵蓋高中、國中及國小三個教育階段，規畫36班、約900名學生，預計明年動工，最快119學年度開始招生，日前揭牌。由於雲林部分鄉鎮與嘉義屬共同就學區，新校設立是否改變雲嘉高中教育版圖，引發教育界、家長及私校高度關注。

我大學校長薪資遠遜歐美 學界：應從爭議中反思

清大校長高為元今年五月才剛展開第二任任期，不料隨即赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，引發校內譁然。學界評析，國外此狀況算常見，確實有人靠選他校校長提升身價；但也有前校長呼籲，應該藉此事省思國內大專校院校長的困境。

清大校長赴美選校長「沒違法」 校內教授：已失誠信

清華大學校長高為元，去年通過續任投票僅三天後，即赴美參與美國夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，雖未獲錄取，卻引發校內部分教授質疑他「騎驢找馬」的投機行為缺乏誠信，感覺無心治校。對此，高為元不回應；校方聲明強調，高參與遴選屬個人生涯規畫，未影響校務推動。教育部則說，高無違反相關人事法規規定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。