黃昆輝教育基金會調查 近6成民眾贊同補習能幫孩子進好學校

台灣教育近10年來歷經多項變革，黃昆輝教授教育基金會今舉行「重要教育議題民意追蹤調查」記者會，了解台灣在人口結構、教育政策、科技發展等變遷下，民眾對教育議題態度的變化。調查指出，相較2018年，民眾對「補習能幫助孩子進好學校」同意率增加，從45.3%增為57.9%。

調查指出，為了讓子女進入好學校，57.9%的民眾認為補習重要，其中21.5%認為很重要，36.4%則認為還算重要，另有37.7%的民眾認為不重要。相較2018年，僅45.3%民眾認為補習重要，認為重要的百分比提高12.6%。

台師大師培學院副院長張民杰表示，調查也指出，以20至34歲民眾認為「重要」的比率較高，達67.8%；持大專以上學歷的民眾也較肯認補習的重要性，達到61.5%。補習的重要性持續升溫，是本次調查中民眾認為重要程度提升最多的項目，代表升學競爭仍受到關注。

黃昆輝則表示，即便少子化出生人口下滑，但立案補習班逆勢成長，全台已立案補習班超過1.7萬間，評估是108課綱、試題改採素養導向，以及將學習歷程檔案作為升大學管道參採項目，可能加深了部分家長對入學管道的不確定感，因此靠補習緩解焦慮。

前教育部政務次長呂木琳則說，家長重高中輕高職、傳統的升學觀念根深蒂固，一時間還是改變不了，也期盼隨近年就業機會增加，鬆動萬般皆下品，唯有讀書高的傳統觀念。

呂木琳說，國民教育階段應掌握「各種智能皆具同等價值」的理念，學生能力專長、興趣不一樣但均同等、都應該被平等對待，學校不宜為衝高升學率忽略該原則。也希望各類學校入學選才更加開放，降低統一考試的門檻，更傾向重視學生的特殊表現。

本次調查也發現，民眾認為大學生畢業即失業的問題比率驟降。2018年，有80.6%民眾認為問題嚴重，但今年調查比例驟降為49.9%，也是民眾態度改變的最大的項目；維持「尊師重道」則最受民眾肯定，同意比率93.6%，相較2018年的90.9%再提升。

呂木琳分析，調查發現民眾對老師仍相當尊重，社會認為應該尊重老師，但教育現場的老師又感受不到。老師覺得難為，原因在於近年學生權利意識抬頭，加上親師間常因管教或學業問題溝通不良，又需要面對濫訴與校事會議的紛擾。

呂木琳也建議，環境改變了，教師不再只是過去的知識傳遞者，而是被期望要更了解學生、更多親師溝通。教師要稍微調整自身的角色認知，在管教或教學時，要能拿出更多學理依據與個人觀察，以更多專業知能說服家長。