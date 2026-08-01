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兒虐案交鋒...蔣萬安稱沒授權夏莉絲 沈伯洋：要採取法律行動？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午到中崙市場掃街拜票。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午到中崙市場掃街拜票。記者林佳彣／攝影

夏莉絲兒虐案風波延燒，北市府遭疑處理延宕，但教育局駁斥，指13件陳情有7件非該案，且該案30天內完成，是教育部規定調查時間的三分之一不到。民進黨台北市長參選人沈伯洋今點名曾寫親筆感謝信給夏莉絲的市長蔣萬安，不是說沒授權，要採取法律行動了嗎？

沈伯洋上午到中崙市場掃街拜票，被問及北市兒虐案一事。他說，統計發現這幾年有8起重大兒虐事件、100多個小孩受害、600多次不當對待。教育局可能又要講說他們已經做得很好，但他認為，在這些數字之下，家長從來不會感覺到安心。

他指出，夏莉絲案包含衛生、超收、消防安全等問題，請問這些跟小孩安全難道無關？蔣萬安已經寫過親筆感謝信給夏莉絲，後面又發生那麼多虐待、消防安全、衛生等各式各樣案件，他不是說他沒有授權嗎？請問他現在要採取法律行動了嗎？

另外，立法院社福及衛環委員會7月30日安排兒虐專案報告，立委沈伯洋遭唱名3次未到。沈伯洋回應，這是烏龍爆料，他那時登記後，做了書面質詢，因為他需要衛福部調資料，目前回報速度平均為何，也希望教育部能說明地方政府針對這類案件的處置SOP是什麼。另澄清，「我沒有在上節目，我在口試。」

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兒虐 沈伯洋 蔣萬安 法律

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