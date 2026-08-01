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故宮「龍藏經」特展第2檔8日登場 加開夜間場、禁止拍照攝影
國立故宮博物院故宮北部院區《龍藏經》特展連日吸引民眾爭睹，由於人潮眾多，故宮特別召開專案會議研議改善方案，宣布第二檔8月8日登場，試辦每日開館、延長開放及晚間票價優惠。為維持參觀動線與展場秩序，屆時正館103及104陳列室禁止拍照攝影。
故宮北部院區「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展近日受到各界熱烈關注，參觀人潮持續增加。為分散尖峰時段人流、提升觀展品質，故宮召開專案會議研議改善方案，將於8月8日至9月13日試辦多項措施。
故宮表示，試辦期間故宮北部院區每日開館，開放時間延長至晚上7時；下午4時30分後購票入館，門票享8折優惠，盼透過延長開放時間及票價優惠，鼓勵民眾利用離峰時段來院參觀。正館103及104陳列室並將禁止拍照攝影，以維持參觀動線與展場秩序。
由於民眾踴躍參觀，故宮將持續提升現場服務，並兼顧第一線同仁及委外團隊的工作負荷，妥善安排排班、輪休、人力支援與內部溝通，確保各項措施順利推動。
故宮提醒，《龍藏經》特展第一檔展期至明天，8月3日至7日換展期間，103及104陳列室暫停開放。第二檔將自8月8日至11月8日展出，展期為期3個月，民眾可選擇平日或晚間時段參觀。另故宮南部院區「佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美」常設展亦於S303展廳展出《龍藏經》。
故宮說，後續故宮將依試辦成效及參觀人潮變化，滾動檢討相關配套措施；最新資訊可參閱故宮官網公告。
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