台師大雲林附中將設校 學者憂教育內捲加劇雲嘉學校備戰搶生源

少子化，台灣師範大學與雲林縣政府攜手，將於虎尾高鐵特定區設立「雲林縣立台灣師大高級中等學校」（簡稱台師大雲林附中），新校涵蓋高中、國中及國小三個教育階段，規畫36班、約900名學生，預計明年動工，最快119學年度開始招生，日前揭牌。由於雲林部分鄉鎮與嘉義屬共同就學區，新校設立是否改變雲嘉高中教育版圖，引發教育界、家長及私校高度關注。

嘉大教育學系教授林明煌表示，台師大品牌具吸引力，未來可能對雲嘉地區高中招生產生磁吸效應，尤其在少子化趨勢下，優秀學生來源有限，競爭勢必更加激烈。他認為，近年高中廣設數理、語文等資優班，教育資源持續集中在升學導向的菁英教育，恐讓高中教育「內捲」現象更加明顯。

林明煌指出，教育政策若持續將大量資源投入明星高中與資優教育，恐不利教育平權。他認為，政府應將更多資源投入提升整體國民素質，而非擴大菁英教育，才能提升全民教育品質。他認為，未來包括國立嘉義高中、嘉義女中，以及新成立嘉科實中，甚至嘉縣立永慶高中、竹崎高中及新港藝術高中等，都可能面臨招生競爭壓力。

不過，嘉義1名任教國立明星高中教師持不同看法。他表示，目前雲林學生多選擇留在當地升學，跨區到嘉義就讀比例不像過去多，加上台師大雲林附中屬於縣立學校，並非國立，且新學校從建立辦學特色、培養校風到累積升學口碑，需要相當時間，對嘉義國立高中招生影響有限。

這名教師認為，受衝擊反而可能是虎尾及周邊地區的高中職學校。嘉義地區高中近年開設特色班級及多元課程，吸引優秀國中畢業生留在嘉升學，具競爭力。

除公立高中，台師大雲林附中設校消息，也讓雲嘉地區私立學校提高警覺。面對少子化持續衝擊，各校都擔心優秀學生來源遭進一步分散，招生壓力將更加沉重。有私校校長表示，面對新競爭者加入，私校唯有持續發展辦學特色，透過國高中六年一貫課程、完善升學輔導及特色教學，才能提升家長與學生的認同度。他坦言，各校都已開始提前布局，希望在未來激烈招生競爭中站穩腳步。

依照台師大與雲林縣政府規劃，台師大雲林附中將設於虎尾高鐵特定區，預計明年動工興建，最快119學年度招生。新校是否改變雲嘉教育生態，甚至牽動雲嘉區域高中重新洗牌，有待後續辦學成果及招生情況持續觀察。