聽新聞
0:00 / 0:00
校事會議新制 立院退回要求教育部更正
校園濫訴爭議不斷，立法院教文委員會日前在藍白人數優勢下，表決退回教育部校事會議相關新制。立法院會上午處理此案時，朝野立委無異議，立法院長韓國瑜宣布，依照立院職權行使法，通知教育部辦理更正。
為解決校園濫訴爭議，教育部今年1月修正公布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」部分條文，新制為刪除匿名檢舉、建立初篩分流機制等。
不過教師團體仍認為，未能改變教育現場濫訴問題。立法院將教育部新辦法改審查後，立院教文委員會本周一排案審查，藍白立委在人數優勢、綠委退席抗議下，表決退回辦法，並要求教育部更正後再送立院備查。
立法院會今天上午處理此案時，現場朝野立委無異議，韓國瑜宣布，決議無須交由黨團協商，依照「立法院職權行使法」第62條規定，將修正條文及委員會通過決議，一併通知教育部辦理更正。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。