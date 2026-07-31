校事會議新制 立院退回要求教育部更正

台中市115學年度市立各級學校及幼兒園校（園）長布達暨交接典禮今在市政大樓舉行，共有102位校（園）長獲遴聘，包括連任51人、調任24人及初任27人，另有21位校長光榮退休。市長盧秀燕親自主持典禮，向退休校長致敬，並勉勵新任與續任校長以「有心、有愛」投入教育，打造幸福校園。

2026-07-31 21:18