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校事會議新制 立院退回要求教育部更正

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右）主持會議。記者葉信菉／攝影
立法院長韓國瑜（右）主持會議。記者葉信菉／攝影

校園濫訴爭議不斷，立法院教文委員會日前在藍白人數優勢下，表決退回教育部校事會議相關新制。立法院會上午處理此案時，朝野立委無異議，立法院長韓國瑜宣布，依照立院職權行使法，通知教育部辦理更正。

為解決校園濫訴爭議，教育部今年1月修正公布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」部分條文，新制為刪除匿名檢舉、建立初篩分流機制等。

不過教師團體仍認為，未能改變教育現場濫訴問題。立法院將教育部新辦法改審查後，立院教文委員會本周一排案審查，藍白立委在人數優勢、綠委退席抗議下，表決退回辦法，並要求教育部更正後再送立院備查。

立法院會今天上午處理此案時，現場朝野立委無異議，韓國瑜宣布，決議無須交由黨團協商，依照「立法院職權行使法」第62條規定，將修正條文及委員會通過決議，一併通知教育部辦理更正。

校事會議 教育部 校園

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