中市新學年102位校長布達 盧秀燕勉「有心有愛」打造幸福校園

台中市115學年度市立各級學校及幼兒園校（園）長布達暨交接典禮今在市政大樓舉行，共有102位校（園）長獲遴聘，包括連任51人、調任24人及初任27人，另有21位校長光榮退休。市長盧秀燕親自主持典禮，向退休校長致敬，並勉勵新任與續任校長以「有心、有愛」投入教育，打造幸福校園。

盧秀燕表示，校長不僅是職務，更肩負「辦好教育」的責任。她提出「兩個有」期勉校長：一是「有心」，在繁重校務中不忘教育初心，持續保有熱忱與理想；二是「有愛」，強調因材施教，以關懷為核心，讓每位孩子都能在適性環境中成長。

她指出，台中市共有357所高中、國中及國小，校長角色關鍵。此次布達象徵教育團隊新階段啟動，而21位校長退休則代表經驗傳承。她也向退休校長致上最高敬意，感謝長年奉獻教育，並盼持續提供經驗協助教育發展。

退休校長代表、石岡國小校長吳錦章表示，在少子化與AI快速變遷下，教育之路如登高山，需堅守初心、善用智慧，並勉勵後進「點燃熱情、傳遞溫度、知足感恩」。

新任校長代表、北屯區僑孝國小校長劉小薇指出，校長是學校領導者、教師支持者，也是孩子守護者與社區連結者，未來將以謙卑學習與團隊合作回應各界期待。

本次典禮由盧秀燕主持，市府多位局處首長出席，共同見證教育團隊交接與傳承的重要時刻。