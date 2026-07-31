快訊

日盤大漲逾3100點激情過後 台指期夜盤上半場跌逾400點

清大校長高為元續任後赴美選校長挨批 學界曝「行之有年」：藉此提升身價

別人老公比較好？台積電董事曾繁城將贈妻5千張股票 市值逾121億

聽新聞
0:00 / 0:00

中市新學年102位校長布達 盧秀燕勉「有心有愛」打造幸福校園

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市長盧秀燕勉勵新任與續任校長秉持「有心、有愛」，共同打造幸福校園。圖／新聞局提供
市長盧秀燕勉勵新任與續任校長秉持「有心、有愛」，共同打造幸福校園。圖／新聞局提供

台中市115學年度市立各級學校及幼兒園校（園）長布達暨交接典禮今在市政大樓舉行，共有102位校（園）長獲遴聘，包括連任51人、調任24人及初任27人，另有21位校長光榮退休。市長盧秀燕親自主持典禮，向退休校長致敬，並勉勵新任與續任校長以「有心、有愛」投入教育，打造幸福校園

盧秀燕表示，校長不僅是職務，更肩負「辦好教育」的責任。她提出「兩個有」期勉校長：一是「有心」，在繁重校務中不忘教育初心，持續保有熱忱與理想；二是「有愛」，強調因材施教，以關懷為核心，讓每位孩子都能在適性環境中成長。

她指出，台中市共有357所高中、國中及國小，校長角色關鍵。此次布達象徵教育團隊新階段啟動，而21位校長退休則代表經驗傳承。她也向退休校長致上最高敬意，感謝長年奉獻教育，並盼持續提供經驗協助教育發展。

退休校長代表、石岡國小校長吳錦章表示，在少子化與AI快速變遷下，教育之路如登高山，需堅守初心、善用智慧，並勉勵後進「點燃熱情、傳遞溫度、知足感恩」。

新任校長代表、北屯區僑孝國小校長劉小薇指出，校長是學校領導者、教師支持者，也是孩子守護者與社區連結者，未來將以謙卑學習與團隊合作回應各界期待。

本次典禮由盧秀燕主持，市府多位局處首長出席，共同見證教育團隊交接與傳承的重要時刻。

信任校長們宣讀誓言。圖／新聞局提供
信任校長們宣讀誓言。圖／新聞局提供

盧秀燕 校園 校長 台中

延伸閱讀

金門5校校長換將 副縣長陳龍安扭蛋送校長、談3Q哲學

屏東校長交接…13名國小校長退休創新高 44年教職退休他高唱感恩的心

高雄校長人事大風吹 103人異動、15人退休

嘉義市國中小校長交接 文雅國小換帥、3校長續任

相關新聞

稱校事會議證明清白後「沒有實質傷害」 人本教育基金會今致歉

校園濫訴議題近期受到各界關注，人本教育基金會執行長馮喬蘭日前接受媒體訪問時表示，校事會議證明教師清白後「沒有實質傷害」，引發外界抨擊，人本今天對此向教師致歉...

金門5校校長換將 副縣長陳龍安扭蛋送校長、談3Q哲學

金門縣政府今天舉行115學年度縣屬學校原、新任校長聯合布達交接典禮，由副縣長陳龍安主持，典禮除了完成新學年度校長人事交接外，陳龍安更準備「關公平安卡」、「錦囊妙計」及印有自己電話的聯絡卡送給每位校長，還以扭蛋包裝象徵「圓滿」，希望校長們未來遇到困難時，除了打開錦囊找靈感...

校事會議新制 立院退回要求教育部更正

校園濫訴爭議不斷，立法院教文委員會日前在藍白人數優勢下，表決退回教育部校事會議相關新制。立法院會上午處理此案時，朝野立委無異議，立法院長韓國瑜宣布，依照立院職權行使法，通知教育部辦理更正。

中市新學年102位校長布達 盧秀燕勉「有心有愛」打造幸福校園

台中市115學年度市立各級學校及幼兒園校（園）長布達暨交接典禮今在市政大樓舉行，共有102位校（園）長獲遴聘，包括連任51人、調任24人及初任27人，另有21位校長光榮退休。市長盧秀燕親自主持典禮，向退休校長致敬，並勉勵新任與續任校長以「有心、有愛」投入教育，打造幸福校園。

藝才班外聘教師鐘點費調升 講師級660元、教授級912元起跳

教育部今天表示，盼提高專業藝術人才待遇，以延攬並留任優秀師資投入中小學藝術才能班教學，自明天8月1日起，調高「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」中，藝術才能班外聘兼任教師鐘點費支給數額下限。講師級原本支給下限為575元，調高為660元；最高的教授級由795元，調高為912元，盼幫助學校留住人才。

高雄市新卸任校長交接 教師工會喊話：別把職務當獎懲工具

高雄市今天舉行115學年度新卸任校長布達暨交接典禮，面對近期校園爭議多，高市職業教師工會發表聲明，呼籲校長應堅守程序正義，不應因外界壓力未查證就責難教師，並落實教師權益保障，包括身心調適假、加班補償、教師離線權等制度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。