稱校事會議證明清白後「沒有實質傷害」 人本教育基金會今致歉

校園濫訴議題近期受到各界關注，人本教育基金會執行長馮喬蘭日前接受媒體訪問時表示，校事會議證明教師清白後「沒有實質傷害」，引發外界抨擊，人本今天對此向教師致歉。

人本教育基金會今天說明，當時的脈絡在於回應經校事會議證明清白後，職位、薪資仍然保有不會失去，但確實說法有誤。首先，沒有表達真實意思；再者，對於面對申訴的教師而言即使證明清白，過程所帶來的精神壓力、心理傷害等，對於個人確實有實質影響。

人本表示，執行長馮喬蘭發言時確實沒有照顧到教師感受，也該向教師致意。尤其本來以為可以安慰人，卻反而讓教師傷心，確實有錯。

人本教育基金會重申，確實反對體罰與任何形式的暴力，但主張零暴力、零體罰並非主張零管教，也不是要剝奪教師權益。一直以來致力淘汰違法的不適任教師，並非要塑造師生對立，主張更不是仇師。淘汰不適任教師，意指體罰、性平事件等違法事項，也是教師法所訂定的解聘事由；至於教學不力如寫黑板、親師溝通等事項，則需要相關支援處理系統，而非淘汰。

人本也表示，認同重視教育、重視學生也必然要重視老師，一旦有老師受委屈、遭受無理投訴，若願意找人本，則絕對會設法協助釐清與處理。而校事會議處理機制一定要改革，同時校園也需要支援系統，協助親師生溝通及教育輔導事件與班級經營。