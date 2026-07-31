金門5校校長換將 副縣長陳龍安扭蛋送校長、談3Q哲學

金門縣政府今天舉行115學年度縣屬學校原、新任校長聯合布達交接典禮，由副縣長陳龍安主持，典禮除了完成新學年度校長人事交接外，陳龍安更準備「關公平安卡」、「錦囊妙計」及印有自己電話的聯絡卡送給每位校長，還以扭蛋包裝象徵「圓滿」，希望校長們未來遇到困難時，除了打開錦囊找靈感，也能隨時向他求助，讓原本莊嚴的典禮多了幾分驚喜與笑聲。

現場洋溢溫馨氣氛，不少新任、連任及退休校長的家人特地到場獻花祝賀，各校教師與同仁也紛紛送上花束、合影留念，為教育生涯的重要時刻留下珍貴回憶。不過典禮中也出現一段小插曲，陳龍安在致詞時一度將金城國中校長謝志偉誤稱為「許」志偉，經台下提醒後立即更正，現場笑聲四起，也替典禮增添輕鬆氣氛。

陳龍安致詞時宛如上了一堂「創意課」，他以少子化、AI快速發展及教育環境變遷為題，提出「IQ、EQ、CQ、3Q、QQQ」理念，勉勵校長兼具專業、溝通與創新能力。他強調，IQ代表持續學習，EQ重視「先處理情緒，再處理事情」，傾聽比說服更重要；CQ則是創新思維，「昨天的方法，解決不了今天的問題；今天的創新，才能迎向明天的教育。」他也希望校長保持用心、感恩、熱情，以及執著、毅力與韌性，認為健康、平安、喜樂和永不放棄，才是教育工作者最重要的資產。

陳龍安透露，送給校長的「錦囊妙計」收錄10項心法，是結合自己40年教育工作經驗，再透過AI三度修訂完成，希望成為校長面對困境時的參考指南；若錦囊仍無法解決問題，「就直接打電話給我」。

他也表示，已向縣長陳福海建議成立教育專業法制單位，協助校長及教師處理行政與法律問題，成為學校最堅強的後盾，讓老師安心教學、校長放心辦學。

陳龍安並向退休的金沙國中校長黃明森、柏村國小校長許雪芳致上敬意，感謝兩人長年奉獻教育，並送上退休版「錦囊妙計」與關公平安卡。他說，「教育是一場接力賽，今天交接的是職務，傳承的是使命。」

最後，他恭喜7位校長獲得連任，也勉勵金沙國中蔡美意、開瑄國小孫麗琪、柏村國小劉界宏、金沙國小蔡志隆及西口國小李盈潔等5位新任及調任校長勇於承擔，並以「校長不是一個職位，而是一份責任；不是一種權力，而是一種影響力」勉勵大家，期許共同帶領金門教育持續向前。

金門縣政府今天舉行115學年度縣屬學校原、新任校長聯合布達交接典禮，金城國中校長謝志偉（左一）帶領校長宣誓就職。記者蔡家蓁／攝影

退休的金沙國中校長黃明森（左）、柏村國小校長許雪芳（右）獲贈「錦囊妙計」與關公平安卡，兩人開心出示。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天舉行115學年度縣屬學校原、新任校長聯合布達交接典禮，與會校長與貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天舉行115學年度縣屬學校原、新任校長聯合布達交接典禮，原開瑄國小校長蔡志隆（左一）將印信交接給新任校長孫麗琪（右一）。記者蔡家蓁／攝影