藝才班外聘教師鐘點費調升 講師級660元、教授級912元起跳

教育部今天表示，盼提高專業藝術人才待遇，以延攬並留任優秀師資投入中小學藝術才能班教學，自明天8月1日起，調高「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」中，藝術才能班外聘兼任教師鐘點費支給數額下限。講師級原本支給下限為575元，調高為660元；最高的教授級由795元，調高為912元，盼幫助學校留住人才。

教育部表示，考量培育專業藝術人才不易，且鐘點費基準自101年以來未調整，本次是參酌101年至114年度軍公教員工通案待遇累計，調整幅度14.7％，但此基準為最低支給標準，各地方政府及學校仍可依實際需求及財務條件，以優於基準的數額支給。

教育部也說明，以目前各校聘任的外聘兼任教師多具碩士學歷為例，鐘點費支給數額下限由575元調增為660元，期望能延攬並留住優秀人才。

另外，本次專業藝術人士也可依照級別調整。國際性藝術類科競賽獲得獎項，或曾獲國內外大學頒授藝術領域名譽博士學位，且展演經歷達15年以上，則可比照教授級調整鐘點費為912元。

教育部也指出，藝術才能班外聘兼任教師鐘點費所需差額，原由地方政府及家長依各地實際情形分擔，本次調整並未改變分擔方式。

但教育部也說，為了兼顧家長負擔與學生就學權益，已請地方政府及學校在規劃收費時，審慎評估地方財政狀況、現行支給與收費情形，以及家長負擔能力，妥善運用既有補助機制持續照顧經濟弱勢學生。