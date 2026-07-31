高雄市新卸任校長交接 教師工會喊話：別把職務當獎懲工具

高雄市今天舉行115學年度新卸任校長布達暨交接典禮，面對近期校園爭議多，高市職業教師工會發表聲明，呼籲校長應堅守程序正義，不應因外界壓力未查證就責難教師，並落實教師權益保障，包括身心調適假、加班補償、教師離線權等制度。

教師職業工會理事長李雅文指出，工會重視校長交接，是因為多年受理會員陳情發現，有些學校長年難解的問題，換了一位校長後便逐漸改善，她強調問題未必出在校長，但校長的領導風格、溝通能力及處理事情的態度，確實會影響校園文化與教師團隊合作。

她呼籲，新任校長在校務決策、行政措施及教師職務、課務安排上，都應依法行政、尊重教師專業，充分溝通，避免以行政權力片面決定，更不能將職務分配作為獎懲工具。

李雅文指出，提升辦學品質不應只追求績效，而是落實行政服務教學，減少教師行政負擔，支持新進教師、導師及兼任行政教師，讓教師能專注教學與學生輔導。

面對校園爭議，她認為校長應依法行政、尊重專業，在校務治理上落實程序正義、保障教師權益，教育局也應扮演監督、支持角色，及早協助學校解決校務及勞資爭議，共同打造友善校園與健康職場。

她也喊話教育局，面對校務失衡或勞資爭議，應及早提供法令指導、專業協調與支持，而非等到衝突擴大才介入，不應為求息事寧人而犧牲程序正義。

她強調，教師工會與校長不是對立關係，而是共同承擔教育責任的夥伴，期待每位校長都能以信任凝聚團隊、以專業引領校務，讓教師安心教學、學生安心學習，並建立完善職場霸凌、暴力及性騷擾防治與申訴機制。

對於少數無法溝通、違反教育專業的校長，工會也將持續監督守護教師權益與友善校園。