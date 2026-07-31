留住人才！藝術才能班外聘教師鐘點費調高 講師級660元起跳

教育部今天宣布調高中小學藝術才能班外聘兼任教師鐘點費，講師級原本支給下限為新台幣575元，調高為660元，幫助學校留住人才。

教育部今天發布新聞稿指出，近期邀集地方政府及教師代表研商，經行政院同意，自今年8月1日起調高「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」中藝術才能班外聘兼任教師鐘點費支給數額下限，調增幅度為14.7%。

以講師級為例，原本鐘點費是575元，調高為660元。助理教授、副教授、教授級也都相應提高，最高的教授級由795元，調高為912元。

另外，專業藝術人士也依照級別調整。國際性藝術類科競賽獲得獎項，或是曾獲國內外大學頒授藝術領域名譽博士學位，且個人展演經歷達15年以上，可比照教授級，調整後的鐘點費為912元。

教育部表示，這次調整是考量培育專業藝術人才不易，且鐘點費基準自民國101年以來未調整，因此參酌101年至114年度軍公教員工通案待遇累計調整幅度14.7%全面調增。

教育部表示，藝術才能班外聘兼任教師鐘點費所需差額，原由地方政府及家長依各地實際情形分擔，這次調整並未改變既有分擔方式。

為兼顧家長負擔與學生就學權益，教育部表示，已請地方政府及學校在規劃收費時，審慎評估地方財政狀況、現行支給與收費情形，以及家長負擔能力，妥善運用既有補助機制，持續照顧經濟弱勢學生。