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台師大女足隊抽血案 監察院點名教育部還沒完成通盤查處

中央社／ 台北31日電
監察院。聯合報系資料照
監察院。聯合報系資料照

台師大女足隊抽血案涉及人體研究，去年引發社會關注。監察委員蔡崇義、賴鼎銘今天說，教育部至今未依權責、依法完成通盤查處，且對於台師大112年函報的博士生執行相關人體研究計畫等違法個案，也怠未積極查處或研擬通案妥適作為，行政院應積極督飭所屬澈底檢討改進。

台灣師範大學去年爆發女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血，引發社會關注，除教練周台英遭「解聘，4年內不得聘任為教師」，國家科學及技術委員會也追繳相關計畫補助經費，並將計畫主持人陳忠慶、周台英停權。

蔡崇義、賴鼎銘今天透過新聞稿指出，監察院教育及文化委員會日前已通過2人提出的調查報告，指教育部未通盤查處、運動部應改善未來運科相關計畫的辦理方式，要求行政院督飭所屬檢討改進，並督促相關機關本其權責議處，及收回不當請領款項見復。

監委表示，經調查，教育部已擴大清查陳忠慶歷年約31件研究案，發現自民國101年起，除前案違規情事外，陳師另有6件主持或共同參與的補助研究計畫，也涉執行程序違反「人體研究法」相關規範等缺失。

監委說，但教育部至今沒有本於目的事業主管機關的權責依法完成通盤查處，且對於台師大112年函報的博士生執行相關人體研究計畫等違法個案，也怠未積極查處，更未研擬通案妥適作為。

此案也與前體育署運用教育部運動發展基金，補助辦理運科支援計畫及運科輔助計畫有關，監委認為，相關執行過程發生計畫經費未按規定編列及審核、對於各計畫所涉的關係對象未踐行知情同意程序、部分已涉及人體研究的計畫案卻未送審查會審查，以及計畫報支的受試者費用後又回繳而未實際由受試者支領等諸多違失。

監委表示，運動部後續應儘速依法釐明事實移送權責主管機關核處，健全周延籌劃未來運科相關計畫的辦理方式，以利助益競技運動的初始目標、兼顧對於運動員權益的維護。

蔡崇義、賴鼎銘強調，非以成年人為對象的人體研究，是屬例外狀況下始得進行的研究，應格外重視該等研究對象的權益保障，未來相關經費補助機關應注意加強宣導，教育部及衛福部分別督導所轄的審查會也須加強把關審理，落實查核工作。

監察院 台師大 抽血 女足隊 教育部 周台英

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