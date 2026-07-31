中研院人事異動 院士陳玉如接任副院長

中研院今天宣布，中研院副院長周美吟卸任，8月1日起將由中研院院士、中研院化學研究所特聘研究員陳玉如接任，而秘書長也由細胞與個體生物學研究所特聘研究員李奇鴻擔任。

中央研究院今天發布新聞稿宣布，今天舉行「新、卸任數理組副院長暨秘書長歡迎、歡送茶會」，由中研院長陳建仁主持並宣布陳玉如8月起擔任副院長，周美吟卸任；秘書長一職也於同日起由李奇鴻擔任，原秘書長、統計所特聘研究員陳君厚卸任。

根據資料，陳玉如為美國愛荷華州立大學物理化學博士，專長為蛋白質體學、生物質譜技術研究，她多年投入創新分析技術開發，首創「奈米探針質譜檢測技術」，也開發超微量至單細胞蛋白質體學，解碼人類蛋白體的新視野，為生物醫學研究及臨床轉譯開創新的發展方向。

陳玉如研究成果也享譽國際，曾榮獲HUPO「傑出蛋白質體學成就獎」、國際純粹與應用化學聯合會（IUPAC）傑出女性化學家獎、科技部傑出研究獎、臺灣傑出女科學家獎、國家新創獎及教育部學術獎等重要榮譽，並於今年獲選為本院院士。

新任秘書長李奇鴻則為美國洛克斐勒大學生物物理學博士，為國際知名的神經科學家，曾任美國加州大學洛杉磯分校霍華德休斯醫學院博士後研究員及美國國立衛生研究院研究員，其研究以果蠅視覺系統為模型，探索神經迴路形成與大腦資訊處理機制，在國際神經科學領域具有重要影響力。

陳建仁表示，中研院為全國最高的學術研究機構，能在國際學術社群中扮演關鍵角色，並於台灣社會發展的重要時刻，運用科學力量提供前瞻洞見與建言，除仰賴全院研究人員與行政同仁的投入與努力，更要感謝歷任主管與行政團隊無私奉獻與承擔，為學術發展與制度運作奠定堅實基礎。

陳建仁說，期許新行政團隊能充分發揮跨領域研究精神，追求世界頂尖的學術成就，更將科研成果回應社會需求、增進人民福祉。