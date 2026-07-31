科技向善、為教育搭橋 新代教育基金會深耕新竹十餘年

當企業談論AI、智慧製造與全球競爭時，來自新竹科學園區的新代科技，選擇把目光投向另一件深遠、卻更重要的事──教育。

「企業可以創造產值，教育可以改變未來。」

這是新代科技創辦人蔡尤鏗與夫人黃芳芷的人生信念，更是已持續十餘年的行動。自2013年成立新代教育基金會以來，從支持偏鄉學校參加科展、數位公民素養教育、社會情緒學習（SEL），到青年志工陪伴與教師增能，持續深耕教育現場，厚植孩子們的學習基礎、建立面對未來世界的能力。

基金會的董事們皆擁有深厚教育背景，他們觀察到，教育需要的是持續、穩定、能回應現場需求的支持，因此選擇與新竹市中小學校保持長期合作，讓公益從「給予」轉為「共構」人才培育，也因此榮獲第三屆聯經人文企業獎「教育提升傑出獎」的肯定。

兩個中秋夜的願望，串起企業與教育之路

故事要從兩個中秋夜說起。

1987年，仍在創業起步階段的蔡尤鏗與黃芳芷，在新竹租屋處頂樓賞月時，各自許下人生願望。蔡尤鏗希望創辦一家能與世界競爭的科技公司；黃芳芷則希望能成為教育工作者中的領航者。

18年後，當新代科技已逐步站穩腳步，夫妻倆再次在中秋夜談起人生理想。這一次，他們的目光從企業成長轉向社會責任。

曾任竹科實驗中學校長的黃芳芷深知，教育現場最缺乏的往往不是熱情，而是支持。於是，「校長先生」蔡尤鏗在新代科技公司章程中明訂，每年提撥不低於2%的盈餘投入教育基金會，讓公益不只是一次性的善意，而是可穩定、持續運作的制度。

「教育可以改變一個人的人生軌跡，也能影響一個社會未來二、三十年的樣貌。」她說。

黃芳芷與蔡尤鏗攜手實踐教育理想，讓企業力量成為深耕教育的長久支持。 圖／新代教育基金會提供

成為教育現場的合作夥伴

他們不把自己定位為資助者，而是教育現場的合作夥伴，希望成為「制度之外的支持力量」。

多年來基金會已形成三大核心計畫：首先是「特色課程及創意教學計畫」，包括數位公民素養教育、社會情緒學習（SEL）、文學散步在地人文課程，以及蝴蝶復育等環境生態教育。其次是「提升競爭力綜合計畫」，支持藝文與體育特色團隊發展，讓孩子擁有更多元展能舞台。第三則是「教育志工群星計畫」，串聯大學、高中的青年學子，投入在地弱勢學童陪伴與課業支持。

看似不同的計畫背後卻指向同一件事──培養孩子面對未來的能力。未來社會真正需要的，不只是會考試，而是具備判斷力、創造力、同理心與情緒韌性的人。

基金會響應企業永續，支持清大「新竹文學散步」計畫，以App科技結合走讀導覽，串聯地方文化與教育。 圖／新代教育基金會提供

讓偏鄉孩子相信「原來我也可以」

在教育現場，城鄉資源的差距往往扼殺了偏鄉孩子的自信。基金會創立初期，第一個便是推動「偏鄉小型學校科學展覽補助計劃」。

基金會董事段文慶指出，小型學校參與科展最大的困難，不是能力不足，而是資源不足。實驗器材、研究材料、交通費、專家指導，每一項都可能成為參賽門檻。有了基金會補助，讓原本缺乏資源的學校也能站上同一個舞台。

在多年的補助計畫之下，朝山國小以廢電池與農廢研究奪下國小化學組第一名，水源國小多次在生物科、生活應用科學科獲獎，南隘國小以稻米農產為題材獲得佳績。比起獎項本身，更可貴的是讓孩子開始相信：「原來我也可以！」

為了讓孩子有機會跨越原本環境的限制，基金會每年都特別保留偏鄉與小型學校的申請機會，挑選「有熱情」與「願意長期投入」的學校團隊為合作對象，並透過年度追蹤掌握成效，希望能打破資源持續流向強者的循環。

基金會推動偏鄉小型學校科展補助計畫，讓孩子跨越資源限制，自信站上科展舞台。 圖／新代教育基金會提供

十年磨一劍的機器人與創新夢

除了扶弱，新代也懂得「拔尖」需要時間的灌溉。

葉閔傑董事回憶，2015年，當機器人與程式教育在台灣仍屬萌芽階段時，基金會便看見未來趨勢，率先支持苦於體制內缺乏改裝教室預算的實驗中學，打造前衛的「M-Space」創客空間，並協助光華國中成立城市語言與機器人實驗室。

更重要的是，基金會要求受補助學校「共好」互惠、將成果向外擴散，透過教師研習與寒暑假營隊，讓更多師生接觸科技教育。十年後，這項超前部署開花結果，2025年實驗中學雙語部學生勇奪世界VEX機器人大賽冠軍，成為台灣科技教育深耕有成的最佳見證。

從數位公民到SEL 補上AI時代重要課題

面對數位時代，當假訊息、演算法與社群媒體全面進入孩子的生活，基金會與放伴教育協會合作「數位公民素養課程」進入校園，讓學生學習媒體識讀，並透過教師共備機制，讓老師有能力引導學生辨別事實與觀點，在資訊洪流中保有判斷力。

同樣受到高度重視的，還有SEL（社會情緒學習Social Emotional Learning）。

陳彩文董事觀察，當代孩子在人際關係、情緒管理與心理韌性上面臨前所未有的挑戰，但許多教師缺乏完整培訓資源。

因此基金會沒有等待制度完善，而是直接將籽樂教育團隊的「SEL（社會情緒學習）專案」，引入新竹市 11 所小學實辦，提供學校數位情緒檢測工具，線上分析孩子的心理發展與情緒瓶頸，並讓老師們一起接受培訓，大幅提升了學校推動情緒教育的能力。

許多參與學校因此成立教師社群、開設情緒支持課程，甚至打造校園情緒角落，逐步形成更友善的學習環境。

「教育制度的發展有它必要的行政流程，因此速度往往難以及時回應現場需求。我們不是跟制度競爭，而是在制度還來不及到達的地方，先把橋搭起來。」黃芳芷說。

這正是新代教育基金會最具代表性的價值：補強制度尚未完全覆蓋的教育需求。

基金會114年度在新竹11所國小開始推動SEL(社會情緒學習)計畫。培訓教師、打造學習角落，讓孩子在認識自己、理解他人的歷程中，培養受用一生的情緒素養。 圖／新代教育基金會提供

教育不該是單向給予 而是相互成長的歷程

基金會同時也推動「教育志工群星計劃」，串聯了清大、陽明交大、竹科實中、新竹女中等頂尖大專與高中的學子投入服務。透過基金會的補助，青年學子們組成「大手」，深入偏鄉小校帶領課後語言教學與科學營隊，實踐雙向的生命成長。

有位參加偏鄉服務的新竹女中學生，在活動結束時收到一張卡片，上面寫著：「你們讓我覺得自己很重要。」那一刻，她才發現，原來被改變的不只是受幫助的孩子，還包括自己。

企業經營的是現在 教育培養的是未來

「因為我們都在教育現場，所以懂得學校要什麼、老師學生缺什麼。」執行長李素滿表示。正因為這群擁有數十年基層治校經驗的基金會董事們，搭檔了願意支持預算的科技業老闆，新代教育基金會才得以如此精準、及時地將資源送到最渴望的角落。

當企業創造更高的獲利，挹注的公益也可再放大。基金會過去主要深耕在新竹市，隨著影響力逐步擴展，未來，他們規劃將服務範圍擴展至更多資源相對不足的新竹縣偏鄉學校，希望讓好的教育支持不再只是城市的專利。