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侯友宜出席新北校長交接典禮 期勉教育一棒接一棒

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市今日舉行115學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校長交接典禮。記者林媛玲／新北報導
新北市今日舉行115學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校長交接典禮。記者林媛玲／新北報導

新北市今日舉行115學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校（園）長交接典禮，今年退休校長21位，另有連任及新任校長等共97位學校校長及4位幼兒園園長出席。市長侯友宜出席活動時，特別感謝退休校長長年奉獻，也期勉新任及調任校長能以品德教育為根基，帶領教育團隊陪伴每位孩子適性成長。

侯友宜表示，這8年來看到很多校長一棒接一棒，感謝新北有這麼多這麼棒的校長，教育是一場沒有終點的接力，最重要的核心始終是品德與關懷。校長不僅是學校發展的重要領航者，更是凝聚教師團隊、陪伴孩子成長的關鍵力量，。他期勉新任、調任及連任校長秉持教育初心，承接前人的智慧與經驗，以專業領導凝聚團隊、以創新思維回應時代變化，陪伴每個孩子都能發揮所長，走出屬於自己的路。

今年交接典禮共有退休校長21位、連任校長37位、調任校長21位及新任校長22位。典禮中，侯友宜市長頒贈孔子像，感謝退休校長多年深耕教育、陪伴學生與教師成長；並安排教育理念傳承儀式，由退休校長將象徵教育精神與辦學使命的信物交予新任校長，象徵教育經驗、責任與使命持續傳承。

退休校長代表許淑貞表示，教育不是把孩子裝滿知識，而是點亮生命、培養面對未來的能力；教育從來不是一個人的努力，而是一群教育工作者共同攜手，陪伴每一位孩子成長。

新任校長代表江孟鴻表示，一個人的出身與家庭，不能決定他的未來，但一位老師的愛，真的可以改變一個孩子的一生，今天接下校長這份重任，接下的不只是校務，更是孩子的未來、教師的期待，以及一所學校的希望。未來將秉持教育初心，攜手教師團隊陪伴每位孩子適性成長、勇敢逐夢。

教育局表示，新北市持續以品德教育為根基，深化智慧教育及教師支持措施，並推動導師授課節數減量、國中小午餐指導費、增補教師員額、調降國小班級人數、教師心理諮商支持及行政激勵制度等六大措施，讓校長專業領導、教師安心教學，未來將持續攜手各校推動AI融入教學、發展特色課程、落實品德教育、適性發展及國際教育，培育兼具品德力、科技力與國際視野的新世代人才。

新北市今日舉行115學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校長交接典禮。記者林媛玲／新北報導
新北市今日舉行115學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校長交接典禮。記者林媛玲／新北報導

侯友宜 新北 校長

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