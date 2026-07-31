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AI無人機機器人一次學 嘉縣科技夏令營開放報名冠軍抱回萬元獎金

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府暑假推出結合AI、無人機與機器人的「AI創意無人載具夏令營」，以科技教育結合實作體驗，打造兼具創意、競賽與團隊合作的暑期學習活動，開放報名。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府暑假推出結合AI、無人機與機器人的「AI創意無人載具夏令營」，以科技教育結合實作體驗，打造兼具創意、競賽與團隊合作的暑期學習活動，開放報名。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府暑假推出結合AI、無人機機器人的「AI創意無人載具夏令營」，以科技教育結合實作體驗，打造兼具創意、競賽與團隊合作的暑期學習活動。營隊不僅安排空中無人機、地面機器人操作課程，更加入AI創意提案、AR、MR、XR沉浸式科技體驗，讓高中生透過實際操作與競賽挑戰，提前接軌未來科技趨勢，目前已開放報名。

夏令營分兩梯次舉辦，第一梯次8月10日至12日，第二梯次8月13日至15日，上課地點嘉義文化科技創新基地（嘉義縣蒜頭糖廠東5倉）。完成課程後，兩梯次學員將於8月16日齊聚亞洲無人機AI創新應用研發中心，參加「AI未來領航隊：無人機×機器人地空跨域挑戰賽」，展現3天學習成果。營隊優先開放就讀或設籍嘉義縣市的高中生報名，也歡迎全台各地高中生參加，透過跨域課程培養青年科技素養與創新能力。

活動由嘉縣府指導，文化觀光局、經濟發展處共同主辦，嘉義文化科技創新基地等單位執行。除安排無人機飛行、機器人控制及AI創意應用課程外，基地內也規畫多項AR、MR、XR數位內容體驗，讓學員在互動中認識新興科技。其中，由基地進駐團隊哇哇科技授權開發的「阿刻思的守護者」沉浸式互動內容，將首度開放夏令營學員體驗，透過遊戲化設計，引導學生探索科技應用，提升學習興趣。

3天課程以「空中無人機×地面機器人×AI創意應用」為核心，由專業教練帶領學生認識無人機及機器人的運作原理、遙控飛行、遠端控制及程式應用，並透過飛行練習與任務闖關，培養方向判斷、專注力、臨場反應及團隊合作能力。

此外，AI創意提案課程將帶領學生運用設計思考，從發想到企畫，進一步完成視覺設計、簡報製作及Pitch發表，培養邏輯思考、創意表達、溝通能力及問題解決技巧，讓科技學習不只停留在操作層面，更結合創新應用。

8月16日成果競賽將以AI創意提案簡報及無人機、機器人地空任務兩大項目評分，各占總成績50%。前三名隊伍可分別獲得新台幣1萬元、5千元及3千元獎金與獎狀，全程參與學員都將獲頒結業證書，為暑假留下兼具學習與競賽成果的精彩回憶。洽詢電話：周二至周六上午9時至下午5時，洽詢嘉義文化科技創新基地，電話05-3800910，Email: service@cyinnohub.tw。

嘉義縣政府暑假推出結合AI、無人機與機器人的「AI創意無人載具夏令營」，以科技教育結合實作體驗，打造兼具創意、競賽與團隊合作的暑期學習活動，開放報名。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府暑假推出結合AI、無人機與機器人的「AI創意無人載具夏令營」，以科技教育結合實作體驗，打造兼具創意、競賽與團隊合作的暑期學習活動，開放報名。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府暑假推出結合AI、無人機與機器人的「AI創意無人載具夏令營」，以科技教育結合實作體驗，打造兼具創意、競賽與團隊合作的暑期學習活動，開放報名。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府暑假推出結合AI、無人機與機器人的「AI創意無人載具夏令營」，以科技教育結合實作體驗，打造兼具創意、競賽與團隊合作的暑期學習活動，開放報名。圖／嘉縣府提供

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