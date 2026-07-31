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教師解聘、考核辦法退回重修 全教總：小案不進校事會議、濫訴要負責

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全教總今協同立委召開記者會，提出「小案不進，濫訴有責」兩大呼籲，並要求限期更正、重啟改革。記者許維寧／攝影
全教總今協同立委召開記者會，提出「小案不進，濫訴有責」兩大呼籲，並要求限期更正、重啟改革。記者許維寧／攝影

立法院教育文化委員會27日退回教育部今年初修訂的教師解聘辦法、考核辦法，並要求教育部於兩個月內重新檢討修訂。全教總今天召開記者會，除了提出「小案不進，濫訴有責」兩大呼籲，並要求限期更正、重啟改革，希望教育部說到做到，務實面對問題。

教育部今年1月中旬發布解聘辦法修正版本，針對校事會議問題作出案件分流、匿名檢舉不受理等措施，並運行約半年時間，教育部認為已能有效減低第一線遭逢的濫訴問題，但仍於27日遭立法院退回。

全教總秘書長林松宏表示，《教師法》第29條僅授權解聘辦法規範教師解聘、續聘、停聘等程序事項，但解聘辦法卻包山包海，讓無涉於解聘程度的一般管教爭議、親師衝突等全數納入校事會議，嚴重造成基層困擾，也已經超出了母法《教師法》的授權範圍，如此還不察不修才是謬誤。

林松宏說，全教總訴求，未達解聘程度的案件，應從校事會議辦法中移除，回歸學校的自主考核權限，由校內行政、教師成績考核等機制處理，落實小案不進校事會議的原則。

全教總副秘術長徐欣怡則說，解聘辦法本來就是處理重大案件才送校事會議，現在是懷疑有責一概送入，消耗資源也增加行政負擔，老師擔心多做多錯，也讓校園的教學、管教環境愈來愈保守。

徐欣怡說，全教總也強調濫訴有責，應於本次修法全面杜絕。應針對惡意、虛偽與不實檢舉建立明確的認定標準，透過行政裁罰或增加成本等手段，「讓當事人負起責任。」避免零成本又無責任的檢舉，保障教師免於濫訴侵害。

國民黨籍立委羅廷瑋表示，如韓國已訂定了相關的教權法案、政策，教文會本會期也已三度排審校事會議相關辦法，本次退回，是希望教育部再次重啟與教育團體、各級機關的對話，期望兩個月後的改正版本，可以真實回應教育現場的需求。

羅廷瑋也說，若教育部未於兩個月內提出新版本，甚至惡意拖延，屆時才會廢止並回到原始接受匿名檢舉的版本，期望教育部九月底前如實提出。

全教總 校事會議 教育部

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