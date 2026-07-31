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台東42校長換新血！8人接任偏鄉學校 教育新布局啟動

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣115學年度高級中等以下學校校長布達暨交接典禮今舉行，縣長饒慶鈴與新任、轉任及連任校長合影，為新學年度教育工作揭開序幕。記者尤聰光／攝影
台東縣115學年度高級中等以下學校校長布達暨交接典禮今舉行，縣長饒慶鈴與新任、轉任及連任校長合影，為新學年度教育工作揭開序幕。記者尤聰光／攝影

台東縣115學年度高級中等以下學校校長布達暨交接典禮今在縣府大禮堂舉行，縣長饒慶鈴頒發聘書，包含高中校長1人，以及國中小校長連任16人、轉任17人、新任8人，共42名校長完成交接，象徵台東教育新一階段領航啟動。

饒慶鈴表示，每一位校長及教育夥伴都是推動台東教育發展的重要力量。面對偏遠地區代理教師人數較多、教師流動率偏高等挑戰，縣府持續投入資源改善教育環境，今年辦理國中小及幼兒園教師甄選，共補足87名教師，並持續新建及改善教職員宿舍，以穩定偏鄉教育人力。

典禮中，饒慶鈴特別向今年榮退的5位校長表達敬意，包括蘭嶼高中連紋乾、綠島國中日卡．比洛、豐榮國小毛慧莉、豐年國小洪婉莉及崁頂國小古仁發，感謝他們長年投入教育現場，陪伴孩子成長，為台東教育扎根奉獻。

她也期勉新任及連任校長，持續發揮教育專業與領導能力，堅守教育初心，激發學生多元潛能，透過各校特色發展，打造具在地文化與希望的學習環境。

教育處長蔡美瑤指出，今年教師聯合甄選涵蓋國小一般教師、資訊、英語、體育、自然、音樂、輔導及特殊教育等領域，國中則包括國文、英語、數學、理化、資訊科技及特殊教育等類科，共補足87名教師，有助提升各校教學量能及學生支持系統。

此次校長異動名單中，新任校長包括蘭嶼高中張世宗、綠島國中林彥仲、廣原國小林志賢、電光國小蔡宜恬、大坡國小劉沂芳、三間國小侯乃菁、大溪國小簡學仁及武陵國小李宗儒等8人。

轉任校長則包括知本國中蘇意媛、池上國中鄭瑞銀、崁頂國小胡小明、龍田國小蔡正雄、寶桑國小王振興等17人；另有東海國中卓世宏、卑南國中陳文靜、新港國中呂華詩等16位校長續任。

校長布達交接典禮現場，大禮堂座無虛席，親友、教育夥伴獻花祝賀新任校長接棒，場面溫馨。記者尤聰光／攝影
校長布達交接典禮現場，大禮堂座無虛席，親友、教育夥伴獻花祝賀新任校長接棒，場面溫馨。記者尤聰光／攝影

台東 偏鄉學校 布局

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