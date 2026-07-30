快訊

短線賣壓沉重！台勝科、大量等4檔明起進「二次處置」 52檔列注意股

泰山出售全家股權爆內線 時任董座詹景超、董事劉偉龍移送北檢

成人片影后戒毒釀腦受損重殘…家屬提告獲近1億賠償金 近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

北投兒虐案知情園長罰3萬惹怒家長 教育局公布調查結果

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨北市議員黃瀞瑩今揭露北投私幼兒虐案的知情園長僅被罰3萬元，現場遞交家長陳情書給市長蔣萬安，要求「大人的不對，由大人來補救。」記者林佳彣／攝影
民眾黨北市議員黃瀞瑩今揭露北投私幼兒虐案的知情園長僅被罰3萬元，現場遞交家長陳情書給市長蔣萬安，要求「大人的不對，由大人來補救。」記者林佳彣／攝影

財團法人天主教會台北教區附設台北市私立達義幼兒園上半年爆疑似虐童事件，民眾黨議員黃瀞瑩今揭露知情園長僅被罰3萬元，並遞交家長陳情書，向市長蔣萬安喊話「大人的不對，由大人來補救。」蔣說，若必要再開認定委員會。

蔣萬安今拜會民眾黨議會黨團後表示，該案調查小組已經完成，且認定行為人終身不得任教，也對園長、負責人裁處。如果家長後續提出相關異議，他也請教育局全面再次檢視各項事證，若必要再召開認定委員會，加重處理、開罰。

教育局表示，2月13日接獲家防中心通報後，即依法啟動調查程序，並針對後續新增3案併案調查。3月13日起陸續召開8次監視器調閱檢視會議，詳查相關影像資料，4月16日無預警入園稽查。

教育局說，4月29日起陸續訪談行為人、幼生家長及相關人員，並召開3次調查會議，6月26日完成調查報告，29日提送北市教保相關人員違法事件認定委員會審議。

教育局指出，經認定，1名教保服務人員賴慧敏涉情節重大違法對待幼兒，裁處終身不得擔任教保服務人員及40萬元罰鍰；另1名教保服務人員涉情節輕微不當管教，命完成相關專業研習；洪姓園長因知悉疑似違法情事未依法通報，裁處3萬元罰鍰；負責人鐘安住則因園內發生違法對待幼兒事件，裁處6萬元罰鍰並公布姓名及機構名稱。

教育局表示，該案裁罰均依「教保服務人員條例」及「幼兒教育及照顧法」等相關規定，依個別行為人的違法事實、調查結果及法定構成要件分別認定及裁處。

至於家長關心調查內容及監視器影像部分，教育局說，接獲通報後，即依法調閱並保全相關監視器影像，作為行政調查的重要證據，並依規定完成調查及認定。

教育局強調，監視器影像涉及多名幼兒個人資料及隱私，教育局均依相關法令妥善保管；家長如有閱覽或申請相關資料的需求，教育局也將依政府資訊公開法、個資法及相關規定協助依法辦理，在兼顧幼兒隱私及個人資料保護下，提供依法得公開之資料，保障家長知的權益。

教育局說，司法機關如依法調閱相關資料，教育局全力配合，後續如有新的具體事證，教育局將依法續處。

教育局也提及，該案提供受影響幼兒心理輔導方案、協助轉介相關專業服務，並依家長需求協助幼兒安置或轉園，教育局將持續督促園方妥善處理後續事宜，確保家長及幼兒權益。

北投 兒虐 教育局

延伸閱讀

北市連鎖幼兒園虐童案開罰235萬、廢立案許可 2教保員解聘終身不任用

北投兒虐案知情園長只罰3萬 黃瀞瑩：大人不對、大人來補救

北市連鎖幼兒園爆兒虐！教育局稽查發現違規非單一個案 重罰20萬

萬華連鎖幼兒園虐童案市府再重罰30萬餘元 教育局：7月底完成調查報告

相關新聞

退而不休10年孜孜不倦奉獻幼教 陳麗琴獲教育奉獻獎

基隆市立建德幼兒園前任園長陳麗琴，任園長期間總是親力親為除，在放學後主動留下輔導代課老師複習演練，退休後無私對幼兒教育奉獻長達10年，日前榮獲教育部教育奉獻獎。

議員曝逾10萬人開學恐沒飯吃 北市6成學校營養午餐找不到廠商

北市國中、小營養午餐免費將於新學年上路，不過議員指出仍有6成學校尚未找到願意承辦營養午餐廠商，若沒有順利招標，恐有超過10萬學童開學吃不到營養午餐。教育局表示，往年營養午餐招標皆有進度不一狀況，會密切追蹤招標狀況，並舉辦專案說明會，確保8月21日前完成午餐招標。

北投兒虐案知情園長罰3萬惹怒家長 教育局公布調查結果

財團法人天主教會台北教區附設台北市私立達義幼兒園上半年爆疑似虐童事件，民眾黨議員黃瀞瑩今揭露知情園長僅被罰3萬元，並遞交家長陳情書，向市長蔣萬安喊話「大人的不對，由大人來補救。」蔣說，若必要再開認定委員會。

科研教育往下扎根 「台灣實中」能贏竹科實中、建中、北一女？

當ChatGPT問世後，許多專家發現新世代人才培育需要升級，頂尖科研人才也將更重要。教育部在2026年7月下旬宣布正式籌設「國立台灣科學實驗高級中等學校」（下稱「台灣實中」）。這項計畫緊扣政府提出的「三三三」教育願景，目標是在未來30年內，於物理、化學及醫學三大關鍵學術領域中，培育出至少三位諾貝爾獎得主。

文化空總「晴空季」首波16件藝術作品曝光 日夜光影美爆首都核心區

夏日炎炎，不妨來到空總的榕樹下乘涼，以及享受一場藝術的饗宴。「晴空季2026」將自8月起至11月15日於空總國家文化基地展開，文化部今日曝光16件視覺藝術作品，藝術家賈茜茹《乘涼計畫：跨時空聲院》，從戰情大樓及古蹟大樓周邊的榕樹出發，創造樹蔭下休憩與交流的場景，日與夜有著不同的納涼風景。

北投兒虐案知情園長只罰3萬 黃瀞瑩：大人不對、大人來補救

台北市長蔣萬安今天中午率市府團隊，前往北市議會民眾黨團說明市府重大法議案和預算。議員黃瀞瑩談及石牌一件重大兒虐案件，直指教育局1個月後才介入調查，甚至知情園長僅罰最低3萬元。蔣說，已對行為人裁處不能任教，園長是否有參與，要求教育局再次調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。