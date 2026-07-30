北投兒虐案知情園長罰3萬惹怒家長 教育局公布調查結果

財團法人天主教會台北教區附設台北市私立達義幼兒園上半年爆疑似虐童事件，民眾黨議員黃瀞瑩今揭露知情園長僅被罰3萬元，並遞交家長陳情書，向市長蔣萬安喊話「大人的不對，由大人來補救。」蔣說，若必要再開認定委員會。

蔣萬安今拜會民眾黨議會黨團後表示，該案調查小組已經完成，且認定行為人終身不得任教，也對園長、負責人裁處。如果家長後續提出相關異議，他也請教育局全面再次檢視各項事證，若必要再召開認定委員會，加重處理、開罰。

教育局表示，2月13日接獲家防中心通報後，即依法啟動調查程序，並針對後續新增3案併案調查。3月13日起陸續召開8次監視器調閱檢視會議，詳查相關影像資料，4月16日無預警入園稽查。

教育局說，4月29日起陸續訪談行為人、幼生家長及相關人員，並召開3次調查會議，6月26日完成調查報告，29日提送北市教保相關人員違法事件認定委員會審議。

教育局指出，經認定，1名教保服務人員賴慧敏涉情節重大違法對待幼兒，裁處終身不得擔任教保服務人員及40萬元罰鍰；另1名教保服務人員涉情節輕微不當管教，命完成相關專業研習；洪姓園長因知悉疑似違法情事未依法通報，裁處3萬元罰鍰；負責人鐘安住則因園內發生違法對待幼兒事件，裁處6萬元罰鍰並公布姓名及機構名稱。

教育局表示，該案裁罰均依「教保服務人員條例」及「幼兒教育及照顧法」等相關規定，依個別行為人的違法事實、調查結果及法定構成要件分別認定及裁處。

至於家長關心調查內容及監視器影像部分，教育局說，接獲通報後，即依法調閱並保全相關監視器影像，作為行政調查的重要證據，並依規定完成調查及認定。

教育局強調，監視器影像涉及多名幼兒個人資料及隱私，教育局均依相關法令妥善保管；家長如有閱覽或申請相關資料的需求，教育局也將依政府資訊公開法、個資法及相關規定協助依法辦理，在兼顧幼兒隱私及個人資料保護下，提供依法得公開之資料，保障家長知的權益。

教育局說，司法機關如依法調閱相關資料，教育局全力配合，後續如有新的具體事證，教育局將依法續處。

教育局也提及，該案提供受影響幼兒心理輔導方案、協助轉介相關專業服務，並依家長需求協助幼兒安置或轉園，教育局將持續督促園方妥善處理後續事宜，確保家長及幼兒權益。