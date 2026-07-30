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退而不休10年孜孜不倦奉獻幼教 陳麗琴獲教育奉獻獎

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
退而不休10年孜孜不倦奉獻幼教，陳麗琴獲教育奉獻獎。圖／基隆市府教育處提供
退而不休10年孜孜不倦奉獻幼教，陳麗琴獲教育奉獻獎。圖／基隆市府教育處提供

基隆市立建德幼兒園前任園長陳麗琴，任園長期間總是親力親為除，在放學後主動留下輔導代課老師複習演練，退休後無私對幼兒教育奉獻長達10年，日前榮獲教育部教育奉獻獎

大多數人第一眼對陳麗琴園長的印象是體型瘦小，但曾與她共事的夥伴都深深感受到她那顆堅毅且溫柔的心。她自年輕投身幼教，常笑稱自己當年是拿著一卡皮箱，裝滿教具與專業在每間教室播下教育的種子。

任職建德幼兒園園長期間，每天一大早7點不到，就站在幼兒園大門迎接每個孩童進幼兒園，體型纖細的陳麗琴卻活力四射。她總是親力親為與同仁一同掃除、布置環境，更樂於提攜後輩，在放學後主動留下輔導代課老師複習演練，無怨無悔地扛起幼兒園的興盛與榮耀，深受敬佩。

2015年8月自園長退休後，陳麗琴園長並未停下腳步，她投入基隆市教保輔導團擔任專業督導，並兼任基礎評鑑輔導員及特教輔導團團員。退休10年致力於活化校園空間，積極參與暖西國小、正濱國中及中山國小的空間規劃，協助新建非營利幼兒園並提供教材教具採購建議，持續為基隆的孩子打造最優質的學習環境。

基隆市政府教育處表示，陳麗琴園長退而不休、默默付出的故事，正是當前教育風氣中最需要的正向典範。這份教育奉獻獎的殊榮實至名歸，她用熱誠守護基隆的幼兒，獲獎實至名歸。

退而不休10年孜孜不倦奉獻幼教，陳麗琴獲教育奉獻獎。圖／基隆市府教育處提供
退而不休10年孜孜不倦奉獻幼教，陳麗琴獲教育奉獻獎。圖／基隆市府教育處提供

幼教 教育奉獻獎

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