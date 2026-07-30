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議員曝逾10萬人開學恐沒飯吃 北市6成學校營養午餐找不到廠商

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市國中、小營養午餐免費將於新學年上路，不過議員指出仍有6成學校尚未找到願意承辦營養午餐廠商，若沒有順利招標，恐有超過10萬學童開學吃不到營養午餐。本報資料照片
北市國中、小營養午餐免費將於新學年上路，不過議員指出仍有6成學校尚未找到願意承辦營養午餐廠商，若沒有順利招標，恐有超過10萬學童開學吃不到營養午餐。本報資料照片

北市國中、小營養午餐免費將於新學年上路，不過議員指出仍有6成學校尚未找到願意承辦營養午餐廠商，若沒有順利招標，恐有超過10萬學童開學吃不到營養午餐。教育局表示，往年營養午餐招標皆有進度不一狀況，會密切追蹤招標狀況，並舉辦專案說明會，確保8月21日前完成午餐招標。

教育局統計，全市154所國小僅有55所決標，92所國中僅39所完成，換算下來全北市國中小學童仍有高達6成(61.9%)、約11萬5千名學童的開學營養午餐尚未有著落，也就是說，如果沒有順利招摽，九月開學後會有十幾萬台北市學童沒有營養午餐可吃。

柳采葳表示，由於市府要求餐桌平等，也齊頭式增加午餐預算，讓台北市學童都能吃到高規格午餐，不過也讓團膳業者認為，服務成本增加，廠商只願意投標利潤高、距離近學校，偏遠或需要額外服務的學校因成本過高，再加上高規格食材也容易因為市場價格波動，容易造成不穩定因素投標意願低落；另外也因近期中聯油脂事件衝擊食用油供應，廠商更不敢輕易承接標案。

柳采葳說，教育局應盡速跟團膳業者舉行會議，解決問題，介入協調制訂備援計畫，確保每位學童在開學日安心用餐，別讓家長在開學首日還要擔心孩子的午餐從哪來，不要讓立意良善的政策卡關。

教育局說，往年營養午餐招標皆有進度不一狀況，包含學校位處偏遠、特殊膳食需求等困難因素，為有效加強各校招標作業，已在4月16日及6月11日特別規畫舉行2次政策說明會，針對校長及午餐工作人員政策培訓，完整說明政策規畫及後續招標作業注意事項，提升各校辦理效能。

教育局表示，政策亦將國小每餐標準提高至70元、國中每餐標準每餐標準提高至75元，均為全市最高餐食標準，配合三章一Ｑ及有機食材補助，每餐均額外補助17元，國小每餐達87元、國中每餐達92元，也因應中央2027年起廚餘禁止餵豬政策，率全國先預先規畫今年9月起補助各校廚餘收運費，避免廚餘收運費用影響學生用餐品質。

學校 營養午餐

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