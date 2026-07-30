科研教育往下扎根 「台灣實中」能贏竹科實中、建中、北一女？

當ChatGPT問世後，許多專家發現新世代人才培育需要升級，頂尖科研人才也將更重要。教育部在2026年7月下旬宣布正式籌設「國立台灣科學實驗高級中等學校」（下稱「台灣實中」）。這項計畫緊扣政府提出的「三三三」教育願景，目標是在未來30年內，於物理、化學及醫學三大關鍵學術領域中，培育出至少三位諾貝爾獎得主。教育部對台灣實中的規劃是什麼？未來什麼樣的學生可以念？為何決定以設立新高中的方式來培育科研人才？與國內頂尖高中如建中、北一女、新竹科學園區實驗高中科學班差異？《遠見》一次看。

從去（2025）年中研院與台灣大學等國內12所學術研究機構共同攜手世界和平基金會，啟動邀請31位諾貝爾獎得主接連來台進行講座的「台灣橋梁計畫」啟動以來，總統賴清德同步喊出了未來「諾貝爾三三三」的豪語，期望台灣強化頂尖科研成就。

而科研自然離不開人才，到了2026年5月，教育部研議將設立台灣高等研究學院（TAAS），集結台、清、交、成四校聯合招生，期望以此打造別於現行體制和升學方式的科研人才培育模式；除大學階段之外，教育部也往中學階段向下扎根，在7月宣布籌設台灣實中，試圖開闢一條跳脫現行課綱限制的人才培育新道路。

台灣實中何時招生？校地在哪裡？

根據教育部的初步規劃，台灣實中預計最快將於2027年2月舉行招生說明會，並於同年8月正式開學，迎來首屆學生。為了確保教學品質並集中資源，首年計畫僅招收30名學生，對象鎖定全國對基礎科學研究展現濃厚興趣且具備潛能的高中生。

在校園設施方面，台灣實中初期採取較為靈活的策略。教育部已確定將租用國立台大位於台北市辛亥路三段的國青中心大樓，撥出其中一個完整樓層作為上課與行政籌備的主要基地。這種與頂尖大學共享空間的做法，預期能讓學生在高中階段就更貼近學術研究的氛圍。

為何新設實驗中學？能贏過建中、北一女、竹科實中科學班？

外界不免疑惑，台灣目前已有十所指標性高中設有科學班，包括建中、北一女、師大附中、竹科實中等，且這些班級的學生在國內外科展與奧林匹亞競賽中屢獲佳績，為何還需額外新設一所實驗高中？

原因在於，雖然科學班設立的初衷是為了提早發掘基礎科研人才，但受限於家長長期以來的升學觀念，許多科學班逐漸演變成了進入醫學系、電機系或資工系的「保證班」。根據統計，近十年來科學班的畢業生中，僅有約兩成（約24%）選讀物理、化學、大氣科學等基礎科學系，而有近七成的學生轉向工程與醫藥領域。

為了扭轉這一趨勢，教育部決定以台灣實中另起爐灶，從課程設計的核心進行革新，希望能更精準地鎖定並留住那些願意投身基礎科學研究的種子學生。

台灣實中的課程設計將採取實驗教育模式，徹底跳脫現行的108課綱框架。其學術架構主要由四大面向構成：數學與自然科學、專題研究、語文表達，以及社會議題探究。

其中最受矚目的是極高占比的「專題研究」課程。學生在三年的修業期限內，必須修滿超過30個學分的專題研究學程，這是目前國內一般學制的高中所未見的規格。教學方法也將從基礎的方法論著手，引導學生學習如何主動發現問題，並判斷該問題是否具備發展成長期研究計畫的價值。

此外，台灣實中計畫引入「雙導師制度」。每位學生除了有一位校內高中教師負責學業輔導外，還將配備一位來自大學的指導導師，協助學生對接大學的高階實驗室與科研資源，達成向上銜接「台灣高等研究學院」的目標。

北一女。資料照，遠見記者賴永祥／攝影

理想很美，但是師資去哪尋找？

儘管願景宏大，但教育團體對於台灣實中的師資穩定性提出了高度警示。全國教育產業總工會與全國教師工會總聯合會均強調，台灣實中不應重蹈過往實驗學校的覆轍，不能因為員額未聘足而過度倚賴代理代課老師。

另外，因課程架構，台灣實中的教師在課程研發、專題指導與備課上的負荷將遠高於傳統學校，若沒有合理的減課機制、充足的協作人力以及優於一般體制的獎勵制度，恐難吸引並留住優秀人才，甚至可能導致教師在短時間內因倦怠而離職，直接影響教學延續性。因此，師資甄選與配套的人事待遇，將成為衡量該計畫能否落實的關鍵指標。

值得注意的是，在審議委員會的過程中，也有不少委員對目前的計畫書提出了修正建議。部分委員反映，相較於以色列或韓國的科學高中模式，台灣實中的課程結構似乎有過於「偏食」的疑慮。例如，韓國的英才高中安排了約四成的人文社會課程，而台灣實中的規劃僅約兩成多，且缺乏健康體育與團隊生活相關的訓練，這可能不利於學生人格的健全發展與團隊協作能力的養成。

此外，目前的計畫對於「如何對接大學高階實驗室」以及「雙導師制的運作細節」仍顯得較為模糊。審議委員召集人、前教育部部長蔣偉寧雖然拍板通過了該計畫，但仍責成相關單位必須針對銜接機制、人文素養配套以及學生的退路輔導機制進行增補與修正。

未來，新設的台灣實中能否在提供專業科學訓練的同時，兼顧學生的人文素養與心理健康，並建立起穩定的師資團隊，將是社會各界持續關注的焦點。在積極挹注資源於台灣實中的同時，教育界也呼籲政府不應忽視現有十所高中科學班的發展，應同步改善既有體制，讓台灣的科學教育能多軌併進，共同為國家的科研未來鋪路。

（本文出自2024.03.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）