立委多肯定南島語族航海計畫 盼推動後續交流

原民會專案補助的「海路-南島語族航海計畫」，蘭嶼雅美族人6月駕傳統拼板舟航行到菲律賓巴丹島。朝野立委今天肯定這項計畫，但都希望應有後續活動，不能只是放煙火。

立法院內政委員會邀請原住民族委員會進行專案報告，有「海路-南島語族航海計畫」、「國際原住民族競技交流族語節目」（世界原住民族傳統運動會）、「原住民族廣播電台訊源傳輸及監控系統設備建置與相關基地台建置」等案執行進度、經費運用、成果認定。

民進黨立委張宏陸說，菲律賓南島語族人和台灣的原民算是同文同種，彼此應當朋友，「南島語族航海計畫」不要只是自己高興，放完煙火就沒了，後續更應在當地辦宣傳活動，讓台灣的原民與南島語族互相認同。

國民黨立委廖先翔說，「南島語族航海計畫」是一項民族情感的尋根，未來應持續交流，做更深層的連結，並邀南島語族的人來台灣，交流應是雙向的，並且可擴大到國家整體利益，例如外交漁權互助等。

無黨籍立委高金素梅認為這次「南島語族航海計畫」過於草率，她說，計畫總經費新台幣3850萬元，但中途船體嚴重受到破壞並進水，這趟航行遇到的險峻挑戰是黑潮，不是一般洋流，未來應做好更完整規畫，一定要顧及族人的安全。

國民黨立委林倩綺說，她贊成原民會推動的「南島語族航海計畫」，但這次的航行在執行上不夠專業，整個航程因海象變化，大部分是拖行而非划行。

「南島語族航海計畫」是由原住民族文化事業基金會執行，林倩綺問原文會董事長瑪拉歐斯（Maraos）航行計畫是否成功，及真正成功航行的航段在全部航程的占比。

瑪拉歐斯說，從原民的角度來看，航行計畫是成功的，但他也坦言，真正成功的航段約1/4，主要是氣候因素，未來會加強對氣候變化的掌握。

國民黨立委盧縣一說，這次海路計畫要檢討的是，原文會沒有去跟海洋委員會、交通部做跨部會航行安全管理的應變指引，未來再做這樣的活動應該要更嚴謹，不要明明是好的文化交流，留下不好看的句點。

原民會副主委杜張梅莊（Adralriw Abaliusu）說，未來與其他南島語族還會有合作交流計畫，對於這次的航海計畫，事前有做過天氣、海流變化的討論，但會再檢討。

根據原文會提出的報告，有關「南島語族航海計畫」舟體受損、安全管理及成果認定，將配合原民會督導機制，作後續政策檢討，並將執行經驗納入未來辦理跨境海洋文化交流、航海安全規劃等參考。