文化空總「晴空季」首波16件藝術作品曝光 日夜光影美爆首都核心區

夏日炎炎，不妨來到空總的榕樹下乘涼，以及享受一場藝術的饗宴。「晴空季2026」將自8月起至11月15日於空總國家文化基地展開，文化部今日曝光16件視覺藝術作品，藝術家賈茜茹《乘涼計畫：跨時空聲院》，從戰情大樓及古蹟大樓周邊的榕樹出發，創造樹蔭下休憩與交流的場景，日與夜有著不同的納涼風景。

16件作品分布於文化空總的廣場、草坪、榕樹、籃球場、舊加油站及建築周邊，透過裝置、燈光、聲響、彩繪與複合媒材等多元形式，期待帶領民眾順著作品的腳步，從白日地景走入夜間光影，作為首都核心區國家文化基地的文化空總新風景。

文化部表示，隨著舊辦公大樓及戰情大樓修復完成，文化空總將以古蹟大樓為中心，藉由「藝術縫合」整體歷史建築與戶外空間。戶外視覺藝術策劃不以傳統展間為界，而是從既有的建築紋理、自然環境及空間機能出發，讓作品進入民眾行走、停留與休憩的日常路徑，回應空總從軍事基地、文化實驗場逐步轉向國家文化基地的歷史與未來。

白天的文化空總，將出現多種與建築及自然環境交會的藝術地景。豪華朗機工《空總．家靜》於未來廣場展開大型複合裝置，從空總歷史建築的結構語彙出發，形塑可供觀眾穿越與相遇的空間；徐婷《走在雲的陰影處》以行走作為觀看方式，讓觀眾在明暗與虛實之間，感受空間、身體及時間的緩慢位移。

藝術作品也將進入園區原有的日常設施。劉致宏《軌跡》以大尺度彩繪重新描繪籃球場；劉文瑄《手雨》進駐舊加油站，讓原本具有明確功能的空間，產生輕盈而流動的新想像；賈茜茹《乘涼計畫：跨時空聲院》從戰情大樓及古蹟大樓周邊的榕樹出發，創造樹蔭下休憩與交流的場景；陳怡潔藝術工作室《不要急，你做得很好》則以戰情大樓前廣場為畫布，將土地從沈默的存在轉化為發聲主體，讓鼓勵與陪伴的訊息進入民眾活動及通行的日常路徑。

江忠倫與林建志《黑夢》將以大型視覺雕塑現身北草坪，透過可拆解、重組的造型結構，在歷史場域中展開介於文明、圖騰與未來想像之間的觀看經驗；C-LAB 未來視覺實驗室與蔡奇宏合作的《晴穹：晴空下的破曉旭日》，將重新轉化穹頂劇場（DOME）外觀，使文化科技實驗場域成為晴空季期間的重要視覺地標。同時，C-LAB未來視覺實驗室「FUTURE VISION LAB實驗展演計畫」也配合DOME外觀改變，於8月每週五、六、日在穹頂劇場推出一系列沉浸式穹頂展映。

隨著天色轉暗，空總將展現不同於白日的光影景觀。丁建中《暗潮 5s》以大型燈光裝置在未來廣場創造可進入、可穿越的沉浸空間；姚仲涵《光電獸 #49－水風景》於動畫基地前廣場，以光與電重新轉化場域景觀；有用主張《幻象瀑布－空總》則在榕樹廣場營造介於自然與人工之間的夜間風景；何采柔《I_空總》透過簡潔而明亮的光體，重新標記西草坪的空間尺度，讓民眾在日夜變化之間，看見同一座基地展現不同面貌。

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「晴空季2026」16件藝術作品之一—徐婷《走在雲的陰影處》以行走作為觀看方式，讓觀眾在明暗與虛實之間，感受空間、身體及時間的緩慢位移。圖／文化部提供

「晴空季2026」16件藝術作品之一—賈茜茹《乘涼計畫：跨時空聲院》從戰情大樓及古蹟大樓周邊的既有榕樹出發，創造樹蔭下休憩與交流的場景。圖／文化部提供

「晴空季2026」16件藝術作品之一—豪華朗機工《空總．家靜》於未來廣場展開大型複合裝置，從空總歷史建築的結構語彙出發，形塑可供觀眾穿越與相遇的空間。圖／文化部提供

「晴空季2026」16件藝術作品之一—劉致宏《軌跡》以大尺度彩繪重新描繪籃球場。圖／文化部提供