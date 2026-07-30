快訊

若雙北遇熊本強震 李鴻源不敢想像：全倒半倒逾3.5萬戶

台股4萬點關卡得而復失、收盤下跌105點 台積電逆勢收2,205元

當媽媽面…陌生婦公園呼3歲男童巴掌網友全怒了 法院重判「不得科罰金」

聽新聞
0:00 / 0:00

文化空總「晴空季」首波16件藝術作品曝光 日夜光影美爆首都核心區

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「晴空季2026」16件藝術作品之一—姚仲涵《光電獸 #49—水風景》於動畫基地前廣場，以光與電重新轉化場域景觀。圖／文化部提供
「晴空季2026」16件藝術作品之一—姚仲涵《光電獸 #49—水風景》於動畫基地前廣場，以光與電重新轉化場域景觀。圖／文化部提供

夏日炎炎，不妨來到空總的榕樹下乘涼，以及享受一場藝術的饗宴。「晴空季2026」將自8月起至11月15日於空總國家文化基地展開，文化部今日曝光16件視覺藝術作品，藝術家賈茜茹《乘涼計畫：跨時空聲院》，從戰情大樓及古蹟大樓周邊的榕樹出發，創造樹蔭下休憩與交流的場景，日與夜有著不同的納涼風景。

16件作品分布於文化空總的廣場、草坪、榕樹、籃球場、舊加油站及建築周邊，透過裝置、燈光、聲響、彩繪與複合媒材等多元形式，期待帶領民眾順著作品的腳步，從白日地景走入夜間光影，作為首都核心區國家文化基地的文化空總新風景。

文化部表示，隨著舊辦公大樓及戰情大樓修復完成，文化空總將以古蹟大樓為中心，藉由「藝術縫合」整體歷史建築與戶外空間。戶外視覺藝術策劃不以傳統展間為界，而是從既有的建築紋理、自然環境及空間機能出發，讓作品進入民眾行走、停留與休憩的日常路徑，回應空總從軍事基地、文化實驗場逐步轉向國家文化基地的歷史與未來。

白天的文化空總，將出現多種與建築及自然環境交會的藝術地景。豪華朗機工《空總．家靜》於未來廣場展開大型複合裝置，從空總歷史建築的結構語彙出發，形塑可供觀眾穿越與相遇的空間；徐婷《走在雲的陰影處》以行走作為觀看方式，讓觀眾在明暗與虛實之間，感受空間、身體及時間的緩慢位移。

藝術作品也將進入園區原有的日常設施。劉致宏《軌跡》以大尺度彩繪重新描繪籃球場；劉文瑄《手雨》進駐舊加油站，讓原本具有明確功能的空間，產生輕盈而流動的新想像；賈茜茹《乘涼計畫：跨時空聲院》從戰情大樓及古蹟大樓周邊的榕樹出發，創造樹蔭下休憩與交流的場景；陳怡潔藝術工作室《不要急，你做得很好》則以戰情大樓前廣場為畫布，將土地從沈默的存在轉化為發聲主體，讓鼓勵與陪伴的訊息進入民眾活動及通行的日常路徑。

江忠倫與林建志《黑夢》將以大型視覺雕塑現身北草坪，透過可拆解、重組的造型結構，在歷史場域中展開介於文明、圖騰與未來想像之間的觀看經驗；C-LAB 未來視覺實驗室與蔡奇宏合作的《晴穹：晴空下的破曉旭日》，將重新轉化穹頂劇場（DOME）外觀，使文化科技實驗場域成為晴空季期間的重要視覺地標。同時，C-LAB未來視覺實驗室「FUTURE VISION LAB實驗展演計畫」也配合DOME外觀改變，於8月每週五、六、日在穹頂劇場推出一系列沉浸式穹頂展映。

隨著天色轉暗，空總將展現不同於白日的光影景觀。丁建中《暗潮 5s》以大型燈光裝置在未來廣場創造可進入、可穿越的沉浸空間；姚仲涵《光電獸 #49－水風景》於動畫基地前廣場，以光與電重新轉化場域景觀；有用主張《幻象瀑布－空總》則在榕樹廣場營造介於自然與人工之間的夜間風景；何采柔《I_空總》透過簡潔而明亮的光體，重新標記西草坪的空間尺度，讓民眾在日夜變化之間，看見同一座基地展現不同面貌。

●更多資訊請參閱「晴空季2026」官網http://skyward.com.tw/或臉書專頁https://www.facebook.com/profile.php?id=61591077527808。

「晴空季2026」16件藝術作品之一—徐婷《走在雲的陰影處》以行走作為觀看方式，讓觀眾在明暗與虛實之間，感受空間、身體及時間的緩慢位移。圖／文化部提供
「晴空季2026」16件藝術作品之一—徐婷《走在雲的陰影處》以行走作為觀看方式，讓觀眾在明暗與虛實之間，感受空間、身體及時間的緩慢位移。圖／文化部提供

「晴空季2026」16件藝術作品之一—賈茜茹《乘涼計畫：跨時空聲院》從戰情大樓及古蹟大樓周邊的既有榕樹出發，創造樹蔭下休憩與交流的場景。圖／文化部提供
「晴空季2026」16件藝術作品之一—賈茜茹《乘涼計畫：跨時空聲院》從戰情大樓及古蹟大樓周邊的既有榕樹出發，創造樹蔭下休憩與交流的場景。圖／文化部提供

「晴空季2026」16件藝術作品之一—豪華朗機工《空總．家靜》於未來廣場展開大型複合裝置，從空總歷史建築的結構語彙出發，形塑可供觀眾穿越與相遇的空間。圖／文化部提供
「晴空季2026」16件藝術作品之一—豪華朗機工《空總．家靜》於未來廣場展開大型複合裝置，從空總歷史建築的結構語彙出發，形塑可供觀眾穿越與相遇的空間。圖／文化部提供

「晴空季2026」16件藝術作品之一—劉致宏《軌跡》以大尺度彩繪重新描繪籃球場。圖／文化部提供
「晴空季2026」16件藝術作品之一—劉致宏《軌跡》以大尺度彩繪重新描繪籃球場。圖／文化部提供

「晴空季2026」16件藝術作品之一陳怡潔藝術工作室《不要急，你做得很好》則以戰情大樓前廣場為畫布，將土地從沈默的存在轉化為發聲主體，以「轉化」與「巨現」手法，將老宅壓花玻璃、花磚等民間紋樣，編織進這座百年場域。圖／文化部提供
「晴空季2026」16件藝術作品之一陳怡潔藝術工作室《不要急，你做得很好》則以戰情大樓前廣場為畫布，將土地從沈默的存在轉化為發聲主體，以「轉化」與「巨現」手法，將老宅壓花玻璃、花磚等民間紋樣，編織進這座百年場域。圖／文化部提供

光影 藝術作品 文化

延伸閱讀

「晴空季2026」8月展開 民眾近身感受空總新風景

好讀周報／解密日治高科技！空總文化實驗場修復 還原「工業研究所」時代亮點

DREAM PLAZA 周年慶 玲廊滿藝《書畫博客》集結四大畫廊打造藝術空間

兩廳院2026秋天藝術節 7國8檔作品理解彼此

相關新聞

東野圭吾辭世「白夜行」帶頭搶占台灣暢銷書榜 年輕人也入坑

日本小說家東野圭吾辭世消息27日傳出後震撼讀者，作品也引發關注，台灣方面，博客來網路書店暢銷總榜前10名一度有5本東野圭...

文化空總「晴空季」首波16件藝術作品曝光 日夜光影美爆首都核心區

夏日炎炎，不妨來到空總的榕樹下乘涼，以及享受一場藝術的饗宴。「晴空季2026」將自8月起至11月15日於空總國家文化基地展開，文化部今日曝光16件視覺藝術作品，藝術家賈茜茹《乘涼計畫：跨時空聲院》，從戰情大樓及古蹟大樓周邊的榕樹出發，創造樹蔭下休憩與交流的場景，日與夜有著不同的納涼風景。

北投兒虐案知情園長只罰3萬 黃瀞瑩：大人不對、大人來補救

台北市長蔣萬安今天中午率市府團隊，前往北市議會民眾黨團說明市府重大法議案和預算。議員黃瀞瑩談及石牌一件重大兒虐案件，直指教育局1個月後才介入調查，甚至知情園長僅罰最低3萬元。蔣說，已對行為人裁處不能任教，園長是否有參與，要求教育局再次調查。

149人抽60個正取 苗栗縣政府青創公設民營托嬰中心明天公布名單

苗栗縣政府與仁德醫護管理專科學校合作新設青創公設民營托嬰中心，今天抽出今年9月、11月入托各30人正取名單，明天下午於臉書「苗栗縣政府青創公設民營托嬰中心-苗栗親子館」，或「苗栗福利讚」公布。

「晴空季2026」8月展開 民眾近身感受空總新風景

文化部「晴空季2026」將從8月起在空總國家文化基地（文化空總）展開，文化部今天曝光12件新作，分布於廣場、草坪等地，民...

家長質疑夏莉絲幼兒園系統性虐童 怒甩制服書包抗議：蔣萬安硬起來

台北市夏莉絲幼兒園虐童案，北市議員徐立信今早與孩子遭受虐的家長們到夏莉絲幼兒園仁愛校區，家長們拿著書包和制服，氣憤地砸在學校門口，並拉起布條喊到「蔣萬安硬起來、虐童者關起來」口號。家長們不滿，虐童案疑為系統性問題，要求教育局積極調查，也要求管理者到受虐的每個家庭道歉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。