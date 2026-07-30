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北投兒虐案知情園長只罰3萬 黃瀞瑩：大人不對、大人來補救

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天前往北市議會民眾黨團說明市府重大法議案和預算，議員黃瀞瑩談及石牌一件重大兒虐案件。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天前往北市議會民眾黨團說明市府重大法議案和預算，議員黃瀞瑩談及石牌一件重大兒虐案件。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安今天中午率市府團隊，前往北市議會民眾黨團說明市府重大法議案和預算。議員黃瀞瑩談及石牌一件重大兒虐案件，直指教育局1個月後才介入調查，甚至知情園長僅罰最低3萬元。蔣說，已對行為人裁處不能任教，園長是否有參與，要求教育局再次調查。

黃瀞瑩說，2天前晚上有家長到她的辦公室，也給她看了令人心碎的畫面，一個小朋友被反鎖在空無一人的教室，拿著自己的被被安靜地躲在角落，過不到2分鐘，老師惡狠狠地打開門、瞪著小朋友並多次問話，接著用右手抓著小朋友，用大腿壓在地上，再狠狠地用右手捏了他的頸部，小朋友一直哭喊著不要，結果那5分鐘沒有人救他。

黃瀞瑩說，她相信沒有一個家長願意透過監視器，看到自己小朋友求助、哭喊，卻沒有人救他。該名父親當天跟她說，他怪自己為什麼花錢把小朋友送到學校，居然受到這樣的長期不當對待，也怪自己為什麼這麼久卻沒發現孩子在學校受到虐待，更怪自己相信北市制度卻保護不了自己的小孩。

黃瀞瑩問蔣萬安，如果發生在他身上，打了2通1999但沒反應，選擇自己報警，到園方調閱監視器並看到心碎畫面，教育局1個月後才介入調查，等了4個月調查報告，寫著知情的園長和負責人罰不到10萬塊，這樣懲處合理？到現在為止，園方對家長一句道歉都沒有，後續輔導、情緒管理、安置等都沒有，一切都靠家長自己來。

黃瀞瑩手拿一份家長陳情書，裡頭是家長這幾個月以來的血與淚，希望蔣萬安好好讀一下。她說，如果制度不夠完善，請蔣改善它，是不是市府沒適時接住小孩，讓家長對於北市教育系統是絕望的。

黃瀞瑩也提及，蔣萬安2年前曾說，面對無辜孩童受害，社會跟體制中的每個人都沒有局外人，大人的不對，由大人來補救。她直言，面對每一起兒虐案、手上這份陳情書，「市長，你跟我都是局內人。大人的不對，由大人來補救」，接著遞上陳情書給蔣萬安，希望他告訴大家，北市府對於重大兒虐案件的態度到底是什麼。

蔣萬安回應，發生這些不當對待事情，身為家長當然都有同理，也會感到非常心痛。教育局也跟他報，他知道家長對調查過程提出異議，他會要求教育局持續了解家長訴求。

他坦言，雖然市府已經對行為人裁處、終身不得任教，而且對園長負責人處罰，但家長對於園長是否也參與不當對待部分，他會要求教育局再次評估送委員會。

黃瀞瑩也強調，市府對於想隱匿的這名園長裁罰最低3萬元，加上園方不到6萬元，加起來只罰10萬塊。除了行為人，園方也沒有任何一點點反應或一聲道歉，她我希望蔣好好審視該案，希望可以接住這些小朋友，「大人的不對，由大人來補救。」

兒虐 黃瀞瑩 北投

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