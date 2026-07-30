北投兒虐案知情園長只罰3萬 黃瀞瑩：大人不對、大人來補救

台北市長蔣萬安今天中午率市府團隊，前往北市議會民眾黨團說明市府重大法議案和預算。議員黃瀞瑩談及石牌一件重大兒虐案件，直指教育局1個月後才介入調查，甚至知情園長僅罰最低3萬元。蔣說，已對行為人裁處不能任教，園長是否有參與，要求教育局再次調查。

黃瀞瑩說，2天前晚上有家長到她的辦公室，也給她看了令人心碎的畫面，一個小朋友被反鎖在空無一人的教室，拿著自己的被被安靜地躲在角落，過不到2分鐘，老師惡狠狠地打開門、瞪著小朋友並多次問話，接著用右手抓著小朋友，用大腿壓在地上，再狠狠地用右手捏了他的頸部，小朋友一直哭喊著不要，結果那5分鐘沒有人救他。

黃瀞瑩說，她相信沒有一個家長願意透過監視器，看到自己小朋友求助、哭喊，卻沒有人救他。該名父親當天跟她說，他怪自己為什麼花錢把小朋友送到學校，居然受到這樣的長期不當對待，也怪自己為什麼這麼久卻沒發現孩子在學校受到虐待，更怪自己相信北市制度卻保護不了自己的小孩。

黃瀞瑩問蔣萬安，如果發生在他身上，打了2通1999但沒反應，選擇自己報警，到園方調閱監視器並看到心碎畫面，教育局1個月後才介入調查，等了4個月調查報告，寫著知情的園長和負責人罰不到10萬塊，這樣懲處合理？到現在為止，園方對家長一句道歉都沒有，後續輔導、情緒管理、安置等都沒有，一切都靠家長自己來。

黃瀞瑩手拿一份家長陳情書，裡頭是家長這幾個月以來的血與淚，希望蔣萬安好好讀一下。她說，如果制度不夠完善，請蔣改善它，是不是市府沒適時接住小孩，讓家長對於北市教育系統是絕望的。

黃瀞瑩也提及，蔣萬安2年前曾說，面對無辜孩童受害，社會跟體制中的每個人都沒有局外人，大人的不對，由大人來補救。她直言，面對每一起兒虐案、手上這份陳情書，「市長，你跟我都是局內人。大人的不對，由大人來補救」，接著遞上陳情書給蔣萬安，希望他告訴大家，北市府對於重大兒虐案件的態度到底是什麼。

蔣萬安回應，發生這些不當對待事情，身為家長當然都有同理，也會感到非常心痛。教育局也跟他報，他知道家長對調查過程提出異議，他會要求教育局持續了解家長訴求。

他坦言，雖然市府已經對行為人裁處、終身不得任教，而且對園長負責人處罰，但家長對於園長是否也參與不當對待部分，他會要求教育局再次評估送委員會。

黃瀞瑩也強調，市府對於想隱匿的這名園長裁罰最低3萬元，加上園方不到6萬元，加起來只罰10萬塊。除了行為人，園方也沒有任何一點點反應或一聲道歉，她我希望蔣好好審視該案，希望可以接住這些小朋友，「大人的不對，由大人來補救。」