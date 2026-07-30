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海外青年志工參加英語服務營 學會用耐心啟發小朋友

中央社／ 台北30日電

僑委會海外青年英語服務營今年有20國、406名志工參與，僑委會委員長徐佳青今天期勉面對挑戰要勇往直前；參加服務營的青年志工則分享，學會用耐心啟發小朋友，也很難忘在學校睡地板過夜，最珍貴是在服務營結識的友誼。

僑務委員會今天舉辦「2026年海外青年英語服務營」成果發表會，僑委會委員長徐佳青、客委會、教育部國教署以及苗栗縣政府皆派官員出席，另有學界人士與會。

今年有來自5大洲20國共406名海外青年志工參與，活動首週進行密集培訓，課程涵蓋主題式教學、班級經營及教案設計等；第2週至第3週志工前往全台66所國中小，進行全英語教學與文化交流活動；第4週則安排寶島文化參訪。

徐佳青致詞時表示，許多志工返國後就要開始申請大學，她送上祝福，也期許志工們面對人生挑戰都不用害怕，一定要勇往直前。在營隊建立的友誼是最好的養份，不論志工們未來在哪裡，都要保持好聯繫。

參與服務營的青年志工鐘耀安於發表感言時說，很不捨、有成就感，感謝僑委會的照顧。雖然每天都很累、辛苦備課，但充實的行程和課程讓他收穫滿滿，期間學到用小小鼓勵和耐心教導小朋友，讓害羞的學生轉化成愛講話的屁孩，這是難忘回憶。

來自法國的青年志工曾祥琳是第二次參加服務營，她說，在這裡結識的友誼很珍貴，自己跟首次參加服務營認識的朋友們也都保持聯絡。

到屏東教導英文的青年志工劉子新則說，不像其他組員在飯店過夜，她分到的組別是在學校睡地板，真的很驚訝，也很羨慕其他組，但過幾天就開始喜歡上這樣的生活，「最珍貴的就是交到的朋友」。

英語 志工 朋友

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