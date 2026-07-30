東野圭吾辭世「白夜行」帶頭搶占台灣暢銷書榜 年輕人也入坑

日本小說家東野圭吾辭世消息27日傳出後震撼讀者，作品也引發關注，台灣方面，博客來網路書店暢銷總榜前10名一度有5本東野圭吾作品，百大排行榜也有24本進榜。

根據博客來數位科技股份有限公司提供訊息，27日中文書單日銷量超越1日到26日累計，更是26日的50倍；電子書單日銷量也達26日的16.5倍。這波閱讀熱潮反映在銷售表現，出現跨世代讀者開始認識或重新閱讀東野圭吾。

博客來表示，27日東野圭吾作品銷售前5名依序為「白夜行（經典單冊回歸版）」、「解憂雜貨店（50萬冊紀念愛藏版）」、「嫌疑犯X的獻身（15週年紀念全新譯本）」、「惡意（獨步20週年紀念版）」及「秘密（約定版）」，其中「白夜行」衝上第1名。

電子書方面，28日上午11時博客來電子書全館即時榜百大共26本作品入榜，前10名占5席，分別為第3名「白夜行」、第4名「嫌疑犯X的獻身」、第7名「解憂雜貨店」、第8名「惡意」及第10名「架空犯」。

根據博客來年度百大暢銷榜，東野圭吾長年居翻譯文學暢銷作家之林，其中「解憂雜貨店」出版後連5年（2013年到2017年）進博客來年度暢銷書前10名，排名依序為第7、2、8、2及7名。

博客來說，東野圭吾過往主要讀者以40到49歲為主，但從27日到28日銷售數據發現，36到39歲讀者占比明顯提升，23到29歲讀者也有增加。