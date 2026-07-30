149人抽60個正取 苗栗縣政府青創公設民營托嬰中心明天公布名單

苗栗縣政府與仁德醫護管理專科學校合作新設青創公設民營托嬰中心，今天抽出今年9月、11月入托各30人正取名單，明天下午於臉書「苗栗縣政府青創公設民營托嬰中心-苗栗親子館」，或「苗栗福利讚」公布。

縣政府第一辦公大樓旁親子館內青創公設民營托嬰中心，親子館今年8月8日開幕，托嬰中心打出縣府嚴格把關、醫護專業底蘊願景，條件好搶手，今年9月、11月兩階次收托，有149人報名，今天上午9點多在社會處公開抽出60名正取，其餘都列備取。

托嬰中心搶手，社會處全程直播並錄影，邀請苗栗縣銅鑼鄉鄉民代表徐裕逢、公館鄉鄉民代表張金隆、福興武術國中小學校長謝紹文，及台灣愛家社福協會理事長林育暄、苗栗縣保育人員職業工會榮譽理事長楊雁之見證，60名正取名單，完成行政作業程序，明天下午公布。

苗栗縣政府青創公設民營托嬰中心今天在見證人在場下，抽出60人正取名單。圖／苗栗縣政府提供