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「晴空季2026」8月展開 民眾近身感受空總新風景

中央社／ 台北30日電
文化部公布「文化空總」品牌識別，以及自8月1日至11月15日展開的一系列文化藝術活動「晴空季2026」（SKYWARD）主視覺。圖／文化部提供
文化部公布「文化空總」品牌識別，以及自8月1日至11月15日展開的一系列文化藝術活動「晴空季2026」（SKYWARD）主視覺。圖／文化部提供

文化部「晴空季2026」將從8月起在空總國家文化基地（文化空總）展開，文化部今天曝光12件新作，分布於廣場、草坪等地，民眾將可參觀並近身感受空總新風景。

文化部發布新聞稿表示，隨著空總舊辦公大樓及戰情大樓修復完成，文化空總將以古蹟大樓為中心，藉由「藝術縫合」整體歷史建築與戶外空間。首度公開的戶外視覺藝術策劃不以傳統展間為界，而是從既有的建築紋理、自然環境及空間機能出發，讓作品進入民眾行走、停留與休憩的日常路徑。

12件新作中，豪華朗機工「空總．家靜」大型複合裝置從空總歷史建築的結構語彙出發，形塑可供觀眾穿越與相遇的空間；劉致宏「軌跡」以大尺度彩繪重新描繪籃球場；劉文瑄「手雨」進駐舊加油站，讓原本具有明確功能的空間，產生輕盈而流動的新想像。

C-LAB未來視覺實驗室與蔡奇宏合作的「晴穹：晴空下的破曉旭日」，將重新轉化穹頂劇場（DOME）外觀，使文化科技實驗場域成為晴空季期間的重要視覺地標。同時，C-LAB未來視覺實驗室「FUTUREVISION LAB實驗展演計畫」也配合DOME外觀改變，8月每週五到日在穹頂劇場推出一系列沉浸式穹頂展映。

隨著天色轉暗，文化空總也設計不同於白日的光影景觀，丁建中「暗潮 5s」以大型燈光裝置在未來廣場創造可進入、可穿越的沉浸空間；姚仲涵「光電獸 #49－水風景」於動畫基地前廣場，以光與電重新轉化場域景觀；有用主張「幻象瀑布－空總」則在榕樹廣場營造介於自然與人工之間的夜間風景。

4件既有作品則有劉佳豪「向度製造－X」、莊金龍「光音－≋」、王仲堃「風聽－Ｏ」及涂維政「卜湳文明遺跡－魂遁之輪」也納入整體觀看路徑，並與12件新作共同串聯園區入口、建築立面、廣場及戶外空間。12件全新作品將展出至10月31日，4件既有作品則會持續於園區呈現。

文化部今年為實踐空總成為國家文化基地，期許作為「跨域基地」、「文化潮流」、「臺灣發表」角色的重要課題，推出「晴空季2026」，也將推出「晴空匯演」表演藝術系列；「空總嚮導」則於8月8日起推出沉浸遊走導覽「機密漫遊：代號『補空』行動」，由觀眾化身臨時特務，探索空總歷史記憶。

文化部 古蹟 大樓

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