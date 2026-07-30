家長質疑夏莉絲幼兒園系統性虐童 怒甩制服書包抗議：蔣萬安硬起來

台北市夏莉絲幼兒園虐童案，北市議員徐立信今早與孩子遭受虐的家長們到夏莉絲幼兒園仁愛校區，家長們拿著書包和制服，氣憤地砸在學校門口，並拉起布條喊到「蔣萬安硬起來、虐童者關起來」口號。家長們不滿，虐童案疑為系統性問題，要求教育局積極調查，也要求管理者到受虐的每個家庭道歉。

夏莉絲集團旗下共有二間幼兒園、一間托嬰中心，以及新成立的補習班。徐立信指出，從幼兒園虐童案後爆發至今，開始陸續有幼兒園、托嬰中心的家長們揭露相關疑似虐童的案例，其實早在7月15日召開記者會之前，早在8日就有開協調會要求社會局、教育局調閱相關監視器。

他說，教育局僅查扣一間幼兒園的監視器，連稽查當天疑似通風報信園方，得以讓幼兒園的老師帶著13位小朋友到補習班避風頭，直到和教育局科長告知後才揭發此事。反觀，社會局當下就直接查扣托嬰中心監視器，經過20幾天調查，發現3名教保員有虐待問題，社會局當下就直接停牌、停職。

他批評，市長蔣萬安承諾過要徹查無上限，但教育局卻僅查家長陳情的那間幼兒園，「不是應該全面徹查，以及補習班嗎？」

家長代表表示，托嬰中心的虐童除了民國114年發生之外，最近也有接到家長們陳情小孩身上有莫名瘀青。經過調查發現，老師會對不聽話的小小孩關去小黑屋、不睡午覺就直接抽走睡袋等狀況。至於幼兒園的小朋友則是從早到下午接回家，都有可能不聽話被虐待。「這些過程還是監視器逐格來看調查，否則看漏了會以為只是孩子跑跳。」

家長代表更不滿，根據內部員工爆料，徐姓園長疑似就是114年動手的教保員，然而該園長還曾經擔任指導教保員的組長，「合理懷疑認為，虐童是管理人員系統性的問題。」但是教育局裁處的結果名單，園長卻指示以知情不報為由遭處，質疑教育局毫無落實。

家長方聯合訴求，綜觀家長們的質疑，合理懷疑是跨校、管理者主導的系統問題，社會局已主動調查，但教育局仍未主動調查？是否又須由家長自行蒐證、檢舉？更要求負責人、執行長、園長三位管理者，應出面負起責任，並對每一個受害家庭個別道歉。

徐立信補充，教育局等到當時他們去地檢署按鈴聲告時，才提早四分鐘提出去告發，「如果我們沒有提出來，是不是又沒有這件事？」法律上家長訴求獨立告訴，因為告發在法律上就是單純把資料送出去，基隆市府會提獨立告訴，是捍衛受虐兒權利，所以要去法院代替不會講話的小朋友伸張權益。

北市議員徐立信今早與孩子遭受虐的家長們到夏莉絲幼兒園仁愛校區，拉起布條喊到「蔣萬安硬起來、虐童者關起來」口號。記者邱書昱／攝影