私幼虐童案...議員促徹查集團其他機構 蔣萬安：就是從嚴從重從速處理

北市連鎖夏莉絲幼兒園爆發虐童案，北市議員要求市府應徹查該集團旗下的其他機構，受害家長也要求北市府，應比照基隆模式，提起獨立告訴？蔣萬安今天受訪表示，這件事情市府就是從嚴、從重、從速來處理。

蔣萬安今天出席2026台美城市產業商機媒合會，對於北市幼兒園虐童案，蔣說，市府已經最快速度完成了調查，而且已經撤銷了營業許可，也針對兩名行為的教保員終身不得任教，同時也重罰超過235萬。

蔣說，他也請教育局持續地跟家長來說明，同時在兩周前也提供給家長，包括心理、法律、後續安置的全面各項協助。