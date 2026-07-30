聽新聞
0:00 / 0:00
私幼虐童案...議員促徹查集團其他機構 蔣萬安：就是從嚴從重從速處理
北市連鎖夏莉絲幼兒園爆發虐童案，北市議員要求市府應徹查該集團旗下的其他機構，受害家長也要求北市府，應比照基隆模式，提起獨立告訴？蔣萬安今天受訪表示，這件事情市府就是從嚴、從重、從速來處理。
蔣萬安今天出席2026台美城市產業商機媒合會，對於北市幼兒園虐童案，蔣說，市府已經最快速度完成了調查，而且已經撤銷了營業許可，也針對兩名行為的教保員終身不得任教，同時也重罰超過235萬。
蔣說，他也請教育局持續地跟家長來說明，同時在兩周前也提供給家長，包括心理、法律、後續安置的全面各項協助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。