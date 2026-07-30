快訊

熊本AEON氣爆困住貓咖！「Cat Café MOFF」25隻貓奇蹟生還 貓咪現況網看哭

熊本強震死亡增至28人！日本政府：救命與救援是和時間賽跑

外交部祭對等反制 即日起暫停受理摩洛哥國民來台簽證申請

聽新聞
0:00 / 0:00

私幼虐童案...議員促徹查集團其他機構 蔣萬安：就是從嚴從重從速處理

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天出席2026台美城市產業商機媒合會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天出席2026台美城市產業商機媒合會。記者林麗玉／攝影

北市連鎖夏莉絲幼兒園爆發虐童案，北市議員要求市府應徹查該集團旗下的其他機構，受害家長也要求北市府，應比照基隆模式，提起獨立告訴？蔣萬安今天受訪表示，這件事情市府就是從嚴、從重、從速來處理。

蔣萬安今天出席2026台美城市產業商機媒合會，對於北市幼兒園虐童案，蔣說，市府已經最快速度完成了調查，而且已經撤銷了營業許可，也針對兩名行為的教保員終身不得任教，同時也重罰超過235萬。

蔣說，他也請教育局持續地跟家長來說明，同時在兩周前也提供給家長，包括心理、法律、後續安置的全面各項協助。

虐童 蔣萬安 議員 幼兒園 台北市

延伸閱讀

重罰虐童幼兒園被指斷尾求生？蔣萬安：市府從速從重裁處

北市夏莉絲私幼傳虐童！家長當面陳情 蔣萬安痛心：徹查無上限

童疑被強迫餵食學狗爬...家長今告幼兒園 蔣萬安：罰太輕將反映

手寫感謝卡被涉虐童私幼當招生廣告 蔣萬安怒斥「絕沒同意」

相關新聞

獨／第二所「師大附中」落腳雲林 12年一貫學制擬收900人

教育部29日舉行台灣第一所國立實驗高中「台灣實中」籌備處揭牌儀式，本報掌握，師培大學龍頭國立台灣師範大學將於雲林縣創設第二所附設中學，全稱「雲林縣立台灣師大高級中等學校」，於29日通過台師大校內發展會議，30日將於雲林地方舉行籌備處揭牌並說明詳情。

「晴空季2026」8月展開 民眾近身感受空總新風景

文化部「晴空季2026」將從8月起在空總國家文化基地（文化空總）展開，文化部今天曝光12件新作，分布於廣場、草坪等地，民...

家長質疑夏莉絲幼兒園系統性虐童 怒甩制服書包抗議：蔣萬安硬起來

台北市夏莉絲幼兒園虐童案，北市議員徐立信今早與孩子遭受虐的家長們到夏莉絲幼兒園仁愛校區，家長們拿著書包和制服，氣憤地砸在學校門口，並拉起布條喊到「蔣萬安硬起來、虐童者關起來」口號。家長們不滿，虐童案疑為系統性問題，要求教育局積極調查，也要求管理者到受虐的每個家庭道歉。

私幼虐童案...議員促徹查集團其他機構 蔣萬安：就是從嚴從重從速處理

北市連鎖夏莉絲幼兒園爆發虐童案，北市議員要求市府應徹查該集團旗下的其他機構，受害家長也要求北市府，應比照基隆模式，提起獨立告訴？蔣萬安今天受訪表示，這件事情市府就是從嚴、從重、從速來處理。

無關祖籍與世代 楊双子：認同這片土地就是台灣人

「臺灣漫遊錄」作家楊双子日前接受專訪時坦言，不認同以「祖籍」定義台灣人，強調無論從哪裡來、是新住民或第3代，只要認同國家...

台灣實中／台大校長挺：基礎科學好 科技發展才會好

台灣實中向台大租賃場地，將設於台大國青大樓一樓，也是全台首間國立學校型態實驗教育學校。台大校長陳文章表示，多數科技應用都是源自於基礎科學發展，如ＡＩ、量子、半導體，均從數學、物理起步，「基礎科學做得好，後面的科技發展才會好。」台大會盡量協助，希望實中成為人才的搖籃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。