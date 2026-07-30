無關祖籍與世代 楊双子：認同這片土地就是台灣人

「臺灣漫遊錄」作家楊双子日前接受專訪時坦言，不認同以「祖籍」定義台灣人，強調無論從哪裡來、是新住民或第3代，只要認同國家與這片土地，「我們都是台灣人」。

美國全國公共電台（NPR）報導，「臺灣漫遊錄」由台灣作家楊双子撰寫，並由譯者金翎翻譯為英文版，2026年榮獲國際大獎「國際布克獎」（International Booker Prize），在全球備受讚譽。

故事背景設定在1930年代，講述年輕的日本作家青山千鶴子與台灣翻譯王千鶴一同遊歷台灣的故事，透過2名女性之間的權力不對等、萌芽的浪漫情誼與台日兩地角色的互動，引發外界對台灣身分認同，以及台灣和前殖民者日本與中國關係的思考。

美國全國公共電台近日分別專訪楊双子和金翎，討論台灣、日本殖民時期以及中國對台灣的施壓。

記者在專訪中問到，台灣、韓國與中國都曾遭日本殖民，但台灣對日本的看法，為何和另2國截然不同？

楊双子指出，這種矛盾的處境，正是她寫下這部小說的初衷，台灣人在日本殖民時期歷經苦難與壓迫，但同時也是台灣現代化的重要歷程，戰後中華民國政府接管後，迅速採納前殖民者的統治手段，並推行「國語運動」，造成極大的文化斷層，因而也不難理解為何有些人會認為「日本也沒那麼糟糕」。

她說，相較之下，韓國與中國並未在日本政府過後，經歷中華民國政權統治。

談到家族背景對寫作的影響，楊双子指出，她從小就生活在充滿外省人的環境中，而她的父、母家族祖先均是17至18世紀就從福建來到台灣，這樣的成長背景塑造了她對小說寫作的思考方式，以及在探討「何謂台灣人」時想表達的內容。

她並不認同以「祖籍」來界定誰才是台灣人，而是希望基於對國家與這片土地的認同，「無論你從哪裡來、怎麼來的，不管你是新住民還是第3代，我們都是台灣人」。

談到台灣的未來，楊双子坦言「當然會擔心戰爭」，但她更擔心台灣人會放棄現在的生活方式，以及超過一個世紀以來對民主、平等和自由的追求。台灣直到1996年才首次舉行總統直選，30年前才獲得直接選擇執政者的權利，「我們真的要這麼快就放棄嗎？」

她說：「每當身旁有人認為（和中國）統一也沒什麼不好時，就意味著放棄超過百年的努力，這才是讓我擔憂的地方：我們擁有投票權，卻用這個權利來埋葬自己的自由。」

被問及如今對殖民主義的反思，是否也反映出台灣當前對中國的地緣政治處境。金翎提到，依靠朋友與盟友是政治現實的考量，而台灣目前最親密的盟友恰巧就是前殖民者，「我們必須依靠這些朋友，因為眼前有更大的威脅」。

對於自身家族背景，是否反映了台灣身分認同的困境。金翎指出，對於她這代及以後的人而言，台灣一直是一個繁榮、活絡的民主社會，「我們純粹把自己當成台灣人，因為這是再自然不過的事，這是很多國際盟友無法理解、或不願面對的現實」。

金翎說：「我們並沒有想挑釁任何人，但似乎總有種感覺是，台灣只要談到自己，就是在挑釁中國，就應該停止。」

面對中國部分讀者指責，這本書是「殖民懷舊文學」，試圖美化殖民主義。楊双子直言：「顯然他們沒有讀懂這本書。我完全是在批判殖民主義，我的批判點在於：即便殖民者試圖平等對待被殖民者，結論仍是他們做不到。」

她認為，殖民體制本質上就是不好的，即便殖民政權興建許多現代化設施，仍舊剝奪了被殖民土地上人民的原有權利。