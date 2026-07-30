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獨／第二所「師大附中」落腳雲林 12年一貫學制擬收900人
教育部29日舉行台灣第一所國立實驗高中「台灣實中」籌備處揭牌儀式，本報掌握，師培大學龍頭國立台灣師範大學將於雲林縣創設第二所附設中學，全稱「雲林縣立台灣師大高級中等學校」，於29日通過台師大校內發展會議，30日將於雲林地方舉行籌備處揭牌並說明詳情。
過去屢有消息傳出，台師大除了既有的北市師大附中外，研議於新北市再創設第二所附中，如今確定落腳雲林。經本報了解，台師大將於雲林地方設立從小學、國中、高中，回應12年一貫學制，屆時12個年級招滿將會有900人。
但知情人士也向本報指出，本是考慮到地方教育資源平衡，因此選擇非六都的雲林，希望協助地方教育發展；學校也非「國立」，而是「縣立」。
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