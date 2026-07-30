台灣實中／台大校長挺：基礎科學好 科技發展才會好

台灣實中向台大租賃場地，將設於台大國青大樓一樓，也是全台首間國立學校型態實驗教育學校。台大校長陳文章表示，多數科技應用都是源自於基礎科學發展，如ＡＩ、量子、半導體，均從數學、物理起步，「基礎科學做得好，後面的科技發展才會好。」台大會盡量協助，希望實中成為人才的搖籃。

台灣實中將與大學、中研院合作，與高等教育機構共享設備、師資及學術資源，並導入大學預修課程。陳文章表示，為了推動高中生赴台大進修專業課程，去年首開設九門課程讓高中生修讀。其中微積分課程約有卅、四十人修課，取得九十分以上者有廿一位，甚至多數學生都能取得八十分以上的好成績，對台灣高中生的程度非常有信心。

清大校長高為元則表示，多年前諾貝爾獎得主丁肇中曾來清大演說，他表示「好奇心是知識的源頭、研究的原動力。」好奇心需要從小培育，清大願意幫助青年發展。

陽明交大校長林奇宏也說，教育部幫相對僵化的體系打開門，希望可翻轉制式化的管道，有開始總是好事，學校會戮力以赴。

成大校長沈孟儒分享在英國求學的經驗。他談到，當年實驗室產出不少諾貝爾獎得主，發現其從小就有彈性教育、學習的熱誠，很多學生願意追求自己認為重要的事，教育部讓有天份的學生有更多機會，希望廿、卅年後台灣會不一樣。