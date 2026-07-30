台灣實中／獎學金補助學生研究 轉學免繳回

台灣實中將於明年二月辦理招生說明會，八月正式入學，為了吸引學生，教育部表示，台灣實中設有獎助學金，補助學生做研究探索，甚至能嫁接國外研究團隊、赴海外實驗室；且因非公費制，學生即便就讀後因故轉學退出，也不會要求繳回。

教育部主任秘書林伯樵表示，希望學生具備自主學習、做研究探索的動機，因此只要準備好時，就能申請，獎助學生做題目並解決問題。此外，由於實中採高中、大學雙師指導制，大學端教師可能認識來自海外的研究團隊，學生甚至可以評估哪個國外團隊適合自己的研究方向，申請後由學校給予獎助學金補助。

朱俊彰也說，實中鼓勵學生冒險、容錯，讓學生提出看似遙不可及的夢想。但獎學金非公費概念，因此，學生放棄、退出台灣實中體制也不會要求追繳，學生若要退出、覺得不適合，「我們未來都是祝福的。」升上ＴＡＡＳ後，也如同一般大學都會有轉系、轉學等狀況，制度同樣給予彈性。

全中教顧問高孟琳提醒，國立學校是用納稅人的錢培養人才，既然學校三年經費可達到一點二億元，學生還能享受大學資源、出國做專題，運作時務必注意是否浪費資源。建學生若之後改走其他領域、不再投入基礎科學，應要比照公費師培生，擬定一定的返還額度。

高孟琳也說，台灣實中雖側重培育基礎科學人才，但現在其實多強調跨領域，學校高度側重數理學科與專題研究，但語言基礎知識、基本的公民社會學分被壓縮，難道上述知識不重要？高中階段還要學習人際應對進退，學習深度的學科知識，也要具備道德感，除非想培養「科學怪人」。高中階段是否合適，持保留態度。

高教司長廖高賢則強調，既然要培養學生容錯，就不會追回過去發放的獎學金，「畢竟是對未來人才的挹注。」