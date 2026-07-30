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台灣實中／課程規畫未明 教團：把學生當白老鼠？

聯合報／ 記者柯美儀許維寧／台北報導

台灣實中主打研究導向課程、雙師制度及高中銜接研究機構的人才培育模式。不過，教團質疑，現有科學班已具培育功能，新設學校恐衝擊既有體制，也無法保證學生未來投入基礎科學研究；此外，課程、師資、住宿輔導及行政配套等規畫仍未明朗就急於招生，「是把學生當白老鼠嗎？」

全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐表示，現有的科學班已具培育科學人才的功能，國家若真的希望培育基礎研究人才，重點應是改善研究環境與待遇，「基礎研究待遇不好，人才當然不會往這個方向走。」根本問題未解，即使成立新的學校體制，也未必能留住人才，反而可能衍生更多問題。

史美奐提到，高中生提早進入接近大學的培育模式，除了課程之外，生活適應同樣重要，學生住宿後需要多少輔導人員、如何照顧學生生活與心理需求，都應事先規畫清楚。

他認為，目前政策推出得太快、想像太理想，許多細節仍未說明，包括完整課程規畫、行政系統、師資等都尚未公布，「沒有課程內容，要怎麼找學生進去？」教育部應先提出完整配套與細節，讓各界充分討論，再推動招生，而不是在制度尚未成熟前就讓學生投入。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉也說，教育部推就近入學，如今卻創立一所實中把人都聚集到首都，不僅可能衝擊建中、北一女等科學班，也幾乎把就近入學的初衷拋諸腦後，是自打嘴巴。

魏佳卉也談到，台灣實中需要有資優教育背景的教師，是資優型的實驗教育，但目前該批最優秀的教師都在各高中科學班，「你是要邀請誰？」就怕教育部又把外面針對普羅大眾的實驗教育那套搬進來。

教育部 老鼠 學生

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